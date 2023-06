Nathaniel Mendez-Laing jugará la Copa Oro con Guatemala: su reacción y la felicitación del Derby County

“Congratulations to @mendezlaing11 on being called up to the Guatemala squad for the CONCACAF Gold Cup! ✈️🇬🇹 (¡Felicidades a @mendezlaing11 por la convocatoria a Guatemala para la Copa Oro!)“, escribió el Derby County en redes sociales.

Mendez-Laing publicó en Instagram una historia compartiendo la felicitación de su club, con el mensajes: VAMOS 🇬🇹. Además, compartió una imagen editada en la que se le ve con la camiseta Azul y Blanco: “Nan I know your crying tears of joy right 🙏 This is for you ❤🇬🇹. (Nan sé que estás llorando de alegría, esto es para ti)”.

La Selección de Guatemala está en la última etapa de su preparación para disputar la Copa Oro 2023. Este jueves a las 21 horas se medirá contra Costa Rica, en su tercer duelo amistoso antes del certamen.

La Sele debutará en la Copa Oro el próximo martes 27 de junio contra Cuba, en el Lockhart Stadium, ubicado en Fort Lauderdale, Florida.

