El guardameta titular de la Selección de Guatemala entró en los planes del campeón de la MLS, el Columbus Crew, por primera vez desde que se unió al equipo en diciembre de 2023.

Hagen, cuyo último club fue el Bnei Sakhnin de Israel, fichó por Columbus a finales del año pasado y se reportó a los entrenamientos recién el 22 de enero. Desde entonces el guatemalteco cumplió con el trabajo junto al resto de sus compañeros hasta que llegó el momento del inicio de la MLS.

Hasta el momento el Columbus ha disputado dos partidos, sin embargo, en ninguno de ellos el portero nacional entro siquiera en la convocatoria. En cambio el campeón de Estados Unidos mantuvo en el arco a Patrick Schulte, de 22 años, y como segundo portero a Evan Bush, de 37 años, dejando al guatemalteco relegado como tercer guardameta.

Sin embargo, el panorama parece aclararse un poco para Hagen, puesto que según una publicación reciente en redes sociales por el Columbus, Nicholas fue incluido en la convocatoria para el partido ante el Houston Dynamo correspondiente por la Copa de Campeones de la Concacaf.

El Columbus se estrenará en la competición de clubes más importante de la región en los de octavos de final. Su posición de campeón de la MLS le permitió no jugar la primera ronda y esperar un par de semanas más para poder preparar mejor su debut.

El rival a vencer del Columbus es el Houston Dynamo. El encuentro está programado para el miércoles 6 de marzo a las 19 horas en el Shell Energy Stadium. El encuentro de vuelta se jugará el martes 12 de marzo a las 17 horas en el Lower.com Field.

Para Hagen el Columbus es su cuarto equipo en el extranjero. El portero dejó Guatemala en 2020 siendo jugador de Municipal y fichó por el Sabail de Azerbaiyán, luego estuvo en el Hamkam de Noruega y por último en el Bnei Sakhnin israelí.

Con 27 años cumplidos, Hagen se ha hecho con la titularidad del arco en la Selección de Guatemala y es uno de los pilares del proyecto que dirige el técnico mexicano Luis Fernando Tena con miras a clasificar al Mundial de 2026 que se jugará en Estados Unidos, México y Canadá.

