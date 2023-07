Nicholas Hagen: Esta es la razón por la que el portero de la Selección de Guatemala no pudo debutar con su equipo en Israel

El portero de la Selección de Guatemala, que fue una de las piezas claves de la Copa Oro para Luis Fernando Tena , figuró como en el once que su equipo el Sakhnin anunció para enfrentar al Hapoel Haifa FC por la Copa Toto de Israel.

Todo indicaba que Hagen se estrenaría, sin embargo, ya en los últimos minutos no participó y esto se debió a que el guatemalteco aún no había sido registrado en la Federación Israelí, es decir, aún no recibía su pase internacional.

Pese al inconveniente, el equipo de Hagen logró ganar el partido gracias a un gol de Dor Hugi al minuto 34 y sumó sus primeros puntos.

Nicholas Hagen entonces tendrá que esperar para hacer su debut oficial. El portero ya fue titular una vez con el Sakhnin, pero se trató de un partido de preparación en una victoria 4 goles a 1 en Bulgaria.