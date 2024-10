Nicolas Samayoa, asegura que fue una victoria sufrida ante la selección de Guyana

El defensor guatemalteco Nicolas Samayoa quién disputó los 90 minutos del encuentro ante Guyana este viernes 11 de octubre, mostró su punto de vista luego de los tres puntos obtenidos, y ser líderes del grupo A, a falta del duelo ante Costa Rica.

Samayoa fue claro en su análisis del partido, reconociendo que Guyana los hizo sufrir más de lo esperado, especialmente durante los primeros 45 minutos. Sin embargo, subrayó la importancia del grupo para sacar adelante un partido que se había complicado.

"Resaltar el esfuerzo del equipo, se notó la unión del equipo para sacar el resultado en momento adversos, yo muy contento por el resultado, y luego por la reacción de cada uno de los jugadores del equipo", recalcó.

La Selección Nacional de Guatemala ganó 1-3 en su visita a Guyana y se apoderó del liderato del grupo A de la Liga de Naciones de la Concacaf, con 7 puntos, producto de dos victorias y un empate. El segundo lugar lo ocupa Costa Rica, que no pudo pasar del empate en Surinam y se quedó con 5 puntos.

"Por más que íbamos ganando 3-1, nunca dejamos de presionar ante jugadores son muy rápidos, al final se nos dieron las cosas, que era nuestro objetivo, nosotros tenemos que ir a Costa Rica mínimo por el empate, son un equipo con mucha calidad" indicó el central.

Guatemala tendrá que visitar a Costa Rica, uno de los rivales más fuertes de la región, en un partido que puede definir mucho de cara al futuro del torneo. A los chapines les basta con un empate para asegurar su clasificación y el liderato de su grupo.

"Es una buena prueba para ver donde estamos parados, estos son los rivales que nosotros queremos jugar. Será un buen partido y esperamos contar con el apoyo de nuestros compatriotas guatemaltecos en Costa Rica. Será bueno tener un poco de nuestra gente”, subrayó.

Guyana and Guatemala met on the field in another epic #CNL battle 🎦



Check out the highlights! 🇬🇾 🇬🇹 pic.twitter.com/pYxb0vjbSd