El defensor Nicolás Samayoa, quien milita en el Politehnica Iasi, de Rumania, compartió la emoción con la que el grupo de jugadores espera los encuentros frente a Dominica, el 5 de junio, y ante Islas Vírgenes Británicas, el 8 del mismo mes.

Samayoa, de 28 años, no estará en el primero duelo, debido a que cumplirá un partido de suspensión, tras haber sido expulsado frente a Panamá, en la última jornada de la Liga de Naciones de Concacaf.

¿Cuál es la expectativa para el inicio de la eliminatoria?

Estoy muy contento e ilusionado, es algo como lo que hemos peleado. Todos los jugadores desde pequeños crecimos viendo en los mundiales a los otros países, y ahora encaramos esa posibilidad. Es nuestro sueño y vamos a luchar por lograrlo, por nuestras familias y aficionados.

¿Cómo te sientes para encarar esta nueva aventura?

Bastante preparado. Todos los días trato de conseguir una mejor versión de mí, ese es mi lema, mejorar siempre como personas y jugador. El objetivo siempre es aportar. En lo futbolístico me siento bien, creo que ha sido un buen año para mí jugando en Europa.

¿Esa experiencia en Europa cómo hizo crecer tu futbol?

La infraestructura en Rumania es bastante buena y permite jugar un mejor ritmo comparado con la Liga Nacional de Guatemala. Estar expuesto a ese futbol constantemente ha elevado todos mis ámbitos.

El futbol en Europa es una realidad muy diferente a la de Guatemala.

Gracias a Dios he salido varias veces de Guatemala y, no es ningún secreto, las canchas son un factor determinante. Hasta que no tengamos canchas de buen nivel, no se va a poder practicar un buen futbol, hacer un buen control orientado, jugadas de primera intención; será muy difícil que estemos al nivel de los demás.

Si algo pudiera cambiar, serían las canchas. Sin eso, va ser muy difícil que salgamos adelante.