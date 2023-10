Nicolás Samayoa sobre el duelo ante Panamá de Liga de Naciones: “Sabemos lo que tenemos que hacer”

“Sabemos lo que tenemos que venir a hacer, creo que estamos mentalizados y lo podemos hacer”, expresó el defensor central.

Sobre la derrota ante Trinidad, después de ir ganando 2-0 mencionó: “Nos pegó duro, son cosas que pasan, nos sirve para aprender y que no nos vuelva a suceder”, además, también dijo que para enfrentar a Panamá el equipo tiene que “Ser muy ordenado atrás, no permitir goles y ser más contundentes con las oportunidades que tengamos”.

Samayoa, de 28 años y que pertenece al FC Politehnica Iași de la Primera División del futbol de Rumania, viene arrastrando una lesión en el codo izquierdo que le impidió “jugar al 100%”, sobre eso, indicó que recibió atención médica por parte de la Selección de Guatemala.

“El cuerpo médico me ha atendido de manera espectacular, me dio la oportunidad de poder jugar, no al 100% pero casi”, mencionó.

Samayoa, que apunta a volver a ser titular ante Panamá, planteó una de las razones por las que cree en la actual selección y el proceso, y afirmó que el grupo es “muy unido”.

“Yo creo que la fortaleza de esta selección es que es un grupo muy unido, todos quieren lo mejor, no importa el que juegue, nosotros vamos a entregar todo para conseguir ese resultado positivo”, finalizó.

El partido ante Panamá se jugará al mismo tiempo que el de El Salvador vs Martinica, Guatemala depende de que los caribeños no ganen ante los salvadoreños y de ganar por al menos 3 goles de diferencia ante los canaleros.