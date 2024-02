El mejor momento personal de la delantera de Rayados, Ana Lucía Martínez, se vio empañado la noche de este sábado, por el traspié que le supuso perder el acceso a la primera Copa Oro W de la historia, a manos de El Salvador.

Un inspirado desempeño de la rival salvadoreña, Brenda Cerén, futbolista del Atlas, también en la Liga MX, sentenció anoche a la Bicolor Nacional en la cancha del Dignity Health Sports Park Track & Field Stadium y la dejó fuera del esperado torneo de Concacaf, en el que participarán combinados de Conmebol, como Argentina, Brasil, Paraguay y Colombia.

Esto, de manera obvia, era un aliciente para las futbolistas nacionales, quienes en la previa, en palabras de su entrenadora, Karla Alemán, estaban motivadas para la cita a las 9 de la noche en Carson, California.

Sin embargo, la ilusión pudo haber quedado en segundo plano, por lo menos de manera parcial, cuando se dieron cuenta de que no jugarían en la cancha del LA Galaxy, sino en la que está adjunta, más compacta y de menor capacidad para espectadores.

Cabe resaltar que, al enterarse de esto, Analu, que siempre se ha mostrado crítica con Concacaf por faltar a darle mayor visibilidad al futbol femenino, fue la primera en alzar la voz desde redes sociales. Del mismo modo, su compañera en la Sultana del Norte, Juana Plata, emitió su sentir al respecto desde sus cuentas oficiales.

The fact that my family is taking the time to fly to LA for this match and can’t get tickets into this game is not ok. Why aren’t we playing in the stadium we were initially promised?? @GoldCup @Concacaf @ConcacafW https://t.co/fOnMrjVlU7