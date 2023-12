“No harían lo mismo con el masculino”: Ana Lucía Martínez molesta con Concacaf por no programar el playoff para Copa Oro W en fecha FIFA

Los contendientes son seis selecciones: Guyana-Républica Dominicana, Haití-Puerto Rico y El Salvador-Guatemala, estos duelos se realizarán en el Dignity Health Sports Park Track and Field Stadium de Los Ángeles, California y los vencedores avanzarán a la fase de grupos.

El ganador de la primera llave, irá al Grupo A, y quedará junto con Estados Unidos, México y Argentina. Después, el ganador de la segunda, quedará en el B, con Brasil, Panamá y Colombia. Y si la Bicolor avanza, su lugar estará con Canadá, Costa Rica y Paraguay.

Sobre esto, la exjugadora del Pomigliano de la Serie A italiana, manifestó su molestia con la organización, al igual que en la previa del último partido de las eliminatorias para el torneo, ante Jamaica, el pasado 3 de diciembre, partido que quedó igualado 1-1 en el Doroteo Guamuch Flores con un gol de ella precisamente.

En aquella ocasión, la delantera comentó que la Concacaf le daba poca visibilidad al futbol femenino, pues restringía a los aficionados de disfrutar los partidos de sus equipos al geobloquear la señal, pese a que en sus canales oficiales promueven verlos mediante los mismos, sin que esto sea posible.

Y en esta oportunidad, siempre en la misma línea, Analu, comentó que “no sabe si estará en ese juego por no ser fecha FIFA”. Además, cuando se le preguntó si no creía que el equipo del sur de Italia le diera permiso para jugar ese partido, ella dijo que no lo creía y se limitó a decir, “veremos que pasa”.

“Ellos saben que si no es fecha FIFA, los equipos no están obligados a prestar a sus jugadoras, cosa que no harían en el masculino”, dijo al cerrar la intervención de manera contundente acerca de la programación del duelo trascendental para el equipo que comanda Karla Alemán.

Cabe mencionar que bajo este contexto, la jugadora, de 33 años, se despidió de las panteras, el pasado 22 de diciembre mediante una publicación en redes sociales. Cuatro días después, se dio a conocer que ya tenía club y que pasaría de jugar en Europa a estar en este lado del mundo.

Su destino se anunciaba en la Liga MX femenil, donde juegan sus compañeras en la Azul y Blanco, Saviana Gómez, Aisha Solórzano, en el Puebla, y Jemery Myvett con el Necaxa. Solo que ella se va para el norte, a ser parte de las Rayadas de Monterrey.

Justo con las Rayadas, la nacida el 8 de enero de 1990, debutó ayer, sábado 30 de diciembre en un partido de preparación donde portó la número 21, pues su característico 20 ya tiene dueña. En su primer partido, la chapina repartió la asistencia del tercer tanto para su equipo, con el cual derrotaron 3-2 al Atlético San Luis.

Pese a que fue un amistoso de preparación para el inicio del torneo, los aficionados ya la destacan en redes sociales y avisan que las del Estadio BBVA van por la tercera copa de campeonas, después de haberlo sido en el Apertura 2019 y Clausura 2022.