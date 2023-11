Olger Escobar, el juvenil de 17 años que apunta a debut contra Jamaica con la Selección de Guatemala

Olger Escobar es futbolista del New England Revolution de la MLS y a sus 17 años, después de ser constante en los llamados a selecciones juveniles, se le presenta la primera oportunidad de debutar con Selección Mayor.

Para Escobar el ser llamado a la Bicolor es “un momento muy grande” tanto en lo personal como para su familia.

“No lo esperaba (estar tan rápido en Selección Mayor), es un paso bien grande, cambié a la primera bien rápido”.

“El objetivo es triunfar y ganar, mis compañeros están feliz por mí”, comentó en declaraciones recogidas por la Fedefut.

Sobre sus áreas de influencia, el juvenil comentó que puede aportar en diferentes posiciones y que está dispuesto a aportar en donde se le pida: “Con la Sub 17 jugué de “10”, creo que puedo jugar de “9” o de extremo, donde juego en mi club”, finalizó.

Este 2023 el juvenil firmó su primer contrato como profesional con el New England Revolution II y fue escogido como el “Jugador del año” por la academia del club. Triunfó en la Copa MLS Next en donde fue campeón y también figuró en el duelo All Star de la categoría.

La Bicolor aterrizó este viernes por la madrugada en Nueva York y tiene programado reconocer la cancha previo a enfrentar a Jamaica el sábado a las 18 horas.