Tras la última derrota ante Ecuador, el ex de Antigua GFC, manifestó su apoyo al seleccionador mexicano, campeón olímpico con su país en Londres 2012. "Somos un grupo muy comprometido, desde que se empezó este proyecto con el profesor Luis Fernando Tena", le comentó a ESPN, futbolista que se desempeña en la Liga de Georgia.

"Estamos bien guiados, queremos todos lo mismo. Platicando con los dirigentes, coincidimos en que el mayor logro va a ser conquistar el ansiado pase al Mundial que tanto queremos", manifestó también Santis, quien lleva dos meses fuera de nuestro país para incursionar por primera vez en el futbol europeo.

"Tenemos que estar enfocados, hacer las cosas bien en los partidos que se vienen ahora, pero también en los que vienen en junio. Hay que prepararnos bien para llegar a tope a la Eliminatoria. El grupo está muy centrado, venimos trabajando desde hace dos años con el entrenador Luis Fernando Tena, que nos ha respaldado siempre", ratificó, expresando que le gustaría seguir siendo de la partida para el ex entrenador del Club América.

Sobre su paso al viejo continente a sus 24 años, el atacante chapín reconoció que Tena ha estado en comunicación permanente con él, mostrándole su apoyo, por el cambio significativo que este movimiento supone. "Desde que Tena entró a la Selección, siempre me ha dado su confianza. Siempre me dijo que la oportunidad iba a llegar y que no me desesperara y gracias a Dios llegó en el momento en que más lo necesitaba", reveló.

"Cuando me salió la propuesta, me escribió y me dijo -Felicidades por este paso que estás dando en tu carrera- y desde que estoy en Europa he estado en comunicación con él por lo que sé que es una relación muy importante entre técnico y jugador", aseveró aduciendo que también después de cada partido en con su club platica con el azteca.

Por otro lado, acerca de su papel dentro del combinado nacional, el llamado "lelito", como se le conoce también por el apodo que recibía su padre, también dedicó algunas palabras analizando qué significa ser un guatemalteco jugando en el extranjero y cómo ha ido adaptándose a la vida, a la cultura y al futbol de aquel país.

Como miembro del Dinamo, equipo de la capital georgiana, Santis, ha sido titular en los 4 encuentros del campeonato liguero que hasta el momento se han disputado. Añadido al talento natural que posee, quizás, le ha ayudado también el hecho de que su entrenador, Andrés Carrasco, sea español, eliminando así la barrera del idioma. Cabe resaltar que, Carrasco, debutó como técnico en el futbol base del FC Barcelona (1999-2011).

"Tengo doble responsabilidad, soy extranjero y soy uno de los cuatro jugadores más grandes del plantel. Eso es compromiso, hay que trabajar extra, porque los jóvenes se van a fijar en los jugadores de experiencia y en los extranjeros", afirmó, reconociendo que esto lo impulsa a esforzarse aún más, consciente de que su rendimiento y liderazgo serán cruciales para el éxito del equipo.

"Es una experiencia muy linda, me voy adaptando bien al país, a la cultura, al estilo de vida, a la nueva metodología", manifestó con una actitud positiva y una mentalidad centrada en el crecimiento, mostrando determinación y coraje al mantenerse enfocado en los objetivos del club y en su desarrollo personal. Ya que según dijo, su objetivo es inspirar a sus compañeros más jóvenes y contribuir al éxito colectivo del FC Dinamo Tbilisi. Recordemos que Guatemala enfrentará a Venezuela este domingo a las 4 de la tarde, hora nacional.