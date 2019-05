Pablo Mingorance deja Antigua GFC dos días después de ganar el título del Clausura 2019

Pablo Mingorance deja las filas de Antigua GFC. (Foto Prensa Libre: Francisco Sánchez)

“Muchas gracias Antigua GFC, cuerpo técnico, compañeros, directivos y afición por el apoyo constante, por darme la posibilidad de formar parte de esta familia, y de cosechar un nuevo título. Hasta luego pueblo antigüeño y nuevamente muchas, muchas gracias”, fue el mensaje que posteó el popular ‘Chicho’, de quien no se sabe si seguirá en el futbol guatemalteco, aunque no se descarta que pueda llegar a cualquiera de los otros once equipos de la Liga Nacional.

El volante argentino aseguró que aún no sabe a que equipo irá, pero tiene interés en permanecer en el futbol guatemalteco.

En nuestro país ha jugado en Deportivo Guastatoya, Municipal, Siquinalá y Antigua GFC.

También se sabe que los jugadores costarricenses del plantel colonial podrían dejar al campeón, Adrián de Lemos, José Mena, Anllel Porras y Andrés Lezcano.

🥑 Muchas gracias Antigua GFC, cuerpo técnico ,compañeros, directivos y afición por el apoyo constante, por darme la posibilidad de formar parte de esta familia, y de cosechar un nuevo título🥇

⚽️Hasta luego 👋 pueblo antigueño y nuevamente muchas muchas gracias. pic.twitter.com/pOtOjUC6tt — ChichoMingorance#25 (@chichoming) May 29, 2019

A esto se le suma que José Contreras y Agustín Herrara podrían ser contactados por otros equipos, a Contreras se le terminó el contrato y en Herrera estarían interesados los cremas.

Antigua en el corazón

Pablo Mingorance lleva en el corazón a los antigüeños y prueba de ello anunció desde el domingo que ganaron el título que se tatuará un aguacate en honor al equipo panzaverde.

Aseguró que el tatuaje se lo hará cuando regrese a su natal Argentina. Famoso por sus tatuajes, también plasmo en su cuerpo un tatuaje en honor al título que ganó con Municipal en el Clausura 2017

