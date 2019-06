Pappa: “Las críticas no me afectan. Estoy feliz, soy una persona tranquila que puede salir a cualquier lado”

Marco Pablo Pappa, realiza su primer entrenamiento con el Deportivo Mixco, en el estadio Santo Domingo, el miércoles 26-6-2019. (Foto Prensa Libre: Francisco Sánchez).

El volante zurdo ha sido blanco de constantes críticas, de parte de sus detractores, principalmente sobre sus llegadas tardes a algunos entrenamientos.

“No me afectan las críticas. La gente que me conoce es mi familia y es la única que sabe qué clase de persona soy. Las críticas no me afectan para nada. Estoy feliz, soy una persona tranquila, que puede salir a cualquier lado”, expresó muy sereno el fichaje estelar del cuadro chicharronero.

“Soy un ser humano como cualquier otro. Lastimosamente muchos solo ven al futbolista, no ven al ser humano y yo vivo una vida feliz, tranquila, alrededor de gente que me quiere. Entonces eso me llena para seguir en el futbol”, agregó Pappa.

El exjugador del Chicago Fire, SC Heerenveen, Seattle Sounders, Colorado Rapids, Municipal y Xelajú, refirió que está compenetrado en el plantel mixqueño y en los objetivos que se han trazado para el próximo torneo Apertura 2019.

“Las críticas son parte de…solo toca aceptarlas y asimilarlas de la mejor manera. Creo que uno no tiene porqué poner peros para lograr los sueños y hacer lo que más le gusta. Esto del futbol también es una época y la voy a tratar de disfrutar al máximo hasta el final”, enfatizó Pappa.

#Apertura2019 | Jugadores del Deportivo Mixco cumplen con el tercer día de pretemporada en el estadio Santo Domingo. pic.twitter.com/bXkU4yxuS9 — Francisco Sánchez (@Fsanchez_pl) June 26, 2019

El habilidoso jugador se unió al trabajo del plantel mixqueño, en el que se notó muy activo y feliz al lado de sus compañeros.

“Físicamente vengo bastante bien. Me mantuve haciendo bastante trabajo recreativo. No solo me gusta el futbol. La verdad practico otros deportes. Juego tenis o hago natación de vez en cuando. Me gusta hacer un poco de todo. Entonces me mantuve bien. Fueron unas vacaciones bastante lindas y activas en comparación de otras. Eso me hace llegar un poco mejor físicamente”, afirmó el volante zurdo.

Aseguró que está ilusionado y comprometido en esta nueva etapa de su carrera. “Cada una de mis decisiones ha sido pensando en mi bienestar y en el de mi familia. Lo importante es tratar de dejar una buena imagen. Espero hacer cosas importantes. No vengo a buscar cosas únicamente para mi persona, sino para todo el equipo”, expuso.

Aseguró que buscará aportar lo máximo en su nuevo desafío. “Son ya casi 15 años jugando futbol profesional y la motivación está intacta. He vivido muchas experiencias y a cada una trato de sacarle el máximo provecho y divertirme. Es algo que haré hasta el final; cuando considere que llené mi cuota de futbol. Hoy por hoy tomo este reto con la misma emoción”, expresó.

