Periodista español Míster Chip comparte dato histórico de Óscar Santis tras el duelo ante Guyana

El duelo entre Guatemala y la selección de Guyana será recordado para el atacante guatemalteco Óscar Santís como uno de los mejores de su carrera con la Bicolor, tras lograr hacer historia al anotar doblete y conducir la victoria chapina.

El conocido periodista español ‘Mister Chip’, compartió un dato histórico sobre el doblete de Santis en el partido ante Guyana por la Liga de Naciones de la Concacaf.

"#GuatemalaPower Oscar Santis es el primer jugador de Guatemala que logra un doblete fuera de casa en toda la historia de la Liga de Naciones de la Concacaf. Guatemala tiene pie y medio en los Cuartos de Final y en la fase de grupos de la Copa Oro 2025”. indicó en sus redes sociales Míster Chip.

El guatemalteco que actualmente milita en el futbol Georgiano, fue el héroe de la noche, en un partido que a Guatemala se le estaba tornando complicado en la primera parte, debido a la alta intensidad de juego de la selección de Guyana.

En el primer gol apareció sin marca a segundo palo y mandó un remate cruzado al fondo del arco. Y en la segunda anotación, robó un balón en salida y tras la asistencia de Rubio Rubín concretó el doblete.

El originario de Mazatenango, se convierte en uno de los goleadores de la era Tena, 10 goles de Rubio Rubín, y Oscar Santis, le siguen en la fila goleadora con 6 Carlos Mejía, 5 Darwin Lom, 3 Oscar Castellanos.

El mazateco debutó un 24 de febrero de 2021, en la Selección de fútbol de Guatemala en un partido amistoso contra Selección de fútbol de Nicaragua en la victoria 1-0. Y el 4 de junio de 2021, en el partido de clasificación para la Copa Mundial de Fútbol de 2022 contra Selección de fútbol de San Vicente y las Granadinas, Santis anotó su primer gol en la victoria por 10-0.

