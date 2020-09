Petapa suma su octava demanda y la deuda podría alcanzar los Q300 mil

Deportivo Petapa recibió ayer la octava demanda en su contra, por el incumplimiento de contrato con jugadores que aumenta la crisis que está viviendo y que pone en duda su participación en la temporada 2020-2021.

Jonathan Josué Urías Bustillo se une a la lista de exjugadores del cuadro “loro” que han tenido que recurrir al ámbito legal deportivo para que el equipo cumpla con los términos contractuales.

Los jugadores que hasta el momento han demandado a Petapa son:

El Club no puede fichar, no puede contratar, no puede inscribirse, no puede jugar. ¡Fantástica gestión de la directiva! pic.twitter.com/r2mDMvKEOL

— Afición Club Deportivo Petapa (@AficionPetapa) August 20, 2020