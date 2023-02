Premundial sub 17 de Concacaf: Conoce la hora y canal para ver el debut de Guatemala ante Panamá

Guatemala, anfitriona del torneo, se medirá con Panamá en el segundo parto del Grupo E en un encuentro que podría resultar decisivo para las aspiraciones de ambas naciones de acceder a los octavos de final.

El debut de la Bicolor Nacional será a las 19:00 horas en el Estadio Nacional Doroteo Guamuch Flores, y el partido podrá ser seguido en directo a través de la pantalla de la cadena deportiva ESPN. También estará disponible en la plataforma de Star+.

El conjunto guatemalteco, dirigido por el entrenador mexicano Marvin Cabrera, cuenta con seis jugadores que militan en equipos de Estados Unidos.

México será el encargado de inaugurar este sábado la eliminatoria del torneo Sub 17 de la Concacaf en Guatemala, cuando enfrente a Curazao a las 16:00 horas.

La selección mexicana, dirigida por Raúl Chabrand, llega al la eliminatoria de Guatemala como una de las favoritas para clasificar, porque en 2019 fue subcampeona mundial de la categoría.

El sábado, el conjunto mexicano abrirá las acciones del grupo E cuando enfrente a Curazao, una selección liderada por cuatro futbolistas que militan en las canteras de equipos europeos como Ajax y Feyenoord de Países Bajos y el Derby County inglés.

México, campeón del mundo de la categoría en 2005 y 2011, nutre su nómina con jugadores que militan principalmente en las fuerzas básicas de equipos como Chivas, América y Monterrey.

Además, el grupo F tendrá actividad el sábado con los encuentros entre Estados Unidos contra Barbados y el de Canadá ante Trinidad y Tobago.

El cierre de la primera jornada se disputará el domingo y el primer juego será el de Jamaica contra Cuba en el grupo G.

En esa misma zona Costa Rica debutará ante Guadalupe.

