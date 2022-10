Premundial Sub-17: Guatemala jugará sus partidos en el Doroteo Guamuch Flores

Serán un total de 20 Asociaciones miembros de la Confederación de Norteamérica, Centroamérica y el Caribe del Futbol (CONCACAF) los que lucharán por cuatro boletos al Mundial repartidos de la siguiente manera:

Grupo E: México, Panamá, Guatemala, Curazao

Grupo F: USA, Canadá, Trinidad y Tobago, Barbados

Grupo G: Costa Rica, Jamaica, Cuba, Guadalupe

Grupo H: Honduras, Haití, El Salvador, Surinam

Según informó la Concacaf, la fase de grupos se realizará entre el 11 y el 16 de febrero. Los Grupos E (donde Guatemala está incluida) y G jugarán en el Estadio Nacional Doroteo Guamuch Flores y los Grupos F y H disputarán sus partidos en el Estadio Pensativo, en Antigua Guatemala.

Los partidos de Guatemala serán de la siguiente forma: 11 de frebrero vs Panamá, 13 de febrero vs México y 15 de febrero vs Curazao.

Los tres mejores equipos de cada grupo avanzarán a la fase eliminatoria en donde se unirán las selecciones de Bermudas, República Dominicana, Nicaragua y Puerto Rico, quienes ya tenían su boleto en dicha instancia gracias a disputar una clasificación previa.

Los octavos de final, a disputarse en ambas sedes serán el 18 y 19 de febrero, los cuartos de final, también en ambos estadios serán el 21 y 22 de febrero.

Las semifinales (24 de febrero) y la gran final (26 de febrero) se disputarán en el Estadio Doroteo Guamuch Flores.

Las cuatro selecciones que alcancen las semifinales a la Copa del Mundo de Perú 2023.

