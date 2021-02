Primera División: Comunicaciones B vence a Petapa en el inicio del torneo Clausura 2021

Petapa perdió ante Comunicaciones el duelo inaugural del torneo Clausura 2021 de la Primera División. Foto Prensa Libre: Club Petapa.

El duelo inaugural de la liga Primera División del Futbol de Guatemala fue entre el Deportivo Petapa y Comunicaciones B en el estadio Julio Armando Cóbar de San Miguel Petapa, Guatemala este cinco de febrero a las 15 horas. El resultado fue en favor de los cremas 1-2. Los goles los anotaron Lucas Rodríguez para los periquitos y Jorge Lara y Deiveth Chinchilla por los albos.

La jornada continuará hoy con los partidos del campeón y subcampeón del torneo Apertura 2020, Aurora y Sololá ante Siquinalá y Suchitepéquez respectivamente.

El juego de los tigres será a las 15 horas en el estadio de El Ejército. Mientras que los murciélagos recibirán a los venados en el estadio Xambá a las 9 horas.

FINAL. CREMAS B VENCE 1-2 A PETAPA. GOLES DE JORGE LARA Y DEIVETH CHINCHILLA. ⚽️👻 pic.twitter.com/1nOwG49ion — Cremas B (@CremasB) February 5, 2021

Los juegos que complementan la primera jornada, en los cuatro grupos, son Plataneros vs Marquense; San Pedro vs Quiche FC; Coatepecano vs Puerto San José; Zacapa Tellioz vs Mictlán y Carchá vs Sayaxché.