La noche del 21 de marzo la Selección de Guatemala fue derrotada por su similar de Ecuador en su primer partido correspondiente a la actual fecha Fifa. Este fue el partido número 31 en la era del técnico mexicano Luis Fernando Tena desde que asumió en marzo del 2022, desde entonces suma 12 triunfos, 7 empates y 12 derrotas.

Tras el final del encuentro contra Ecuador Tena habló con medios de comunicación y compartió sus reflexiones tras la derrota. El estratega tocó temas como la personalidad de su combinado y también expresó que sí se sintió la diferencia de nivel entre los jugadores guatemaltecos y los ecuatorianos.

El mexicano consideró que Guatemala hizo "un buen partido" a pesar de la derrota. "En general hicimos un buen partido, puede parecer incongruente porque perdimos 2-0, pero hay que reconocer que el rival tiene muy buenos jugadores y es un buen equipo. A pesar de eso nuestro equipo plantó y jugó con personalidad", dijo.

"Empezamos bien, hasta que cayó el gol, lo retomamos al final del primer tiempo. Después se tornó más parejo, creo que Ecuador gana con justicia pero me voy contento con la personalidad del equipo y con el accionar, cada vez circulando mejor la pelota. Me molesta por todos los chapines que vinieron no se van contentos, pero creo que nuestro equipo va mejorando poco a poco en miras a los partidos eliminatorios en junio", comentó.

"Se siente (diferencia de nivel entre los futbolistas), los jugadores de Ecuador juegan en las mejores ligas, le falta rose internacional al jugador guatemalteco, queremos que salgan de Guatemala y vayan a ligas más competitivas y fuertes donde puedan crecer", mencionó.

El duelo en el Red Bull Arena se decidió a favor de Ecuador gracias a los goles de John Yeboah (8 minutos) y Gonzalo Plata (86). El cuadro que se está preparando para disputar la Copa América USA 2024 jugará el próximo domingo 24 de marzo contra Italia en el mismo estadio.

Guatemala por su parte está en plena fase de preparación para las eliminatorias mundialistas para el mes de junio. Para llegar de la mejor forma la Selección Nacional programó duelos amistosos ante Ecuador, Venezuela, Argentina y también se está en negociaciones para asegurar un encuentro amistoso contra Uruguay.

Por ahora Luis Fernando Tena y los seleccionados nacionales deberán darle vuelta a la página y tratar de revertir los malos resultados recientes ante Venezuela el domingo 24 de marzo (16 horas).