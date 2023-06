Qué es la Copa de Campeones de la Concacaf y qué equipos de Guatemala la van a poder jugar

El certamen, que llega con cambio de marca completo, se comenzará a disputar con este nombre a partir del 2024 y su lema es: “Batallas épicas por la grandeza”.

Cabe resaltar que este ya era el nombre oficial del certamen en sus inicios: Copa de Campeones. Su proceso de evolución lo ha llevado a retomar ese mismo nombre.

Welcome to the New Era of Football ⭐️#ConcaChampions pic.twitter.com/cAlMEMkib8

— Concacaf Champions Cup (@TheChampions) June 6, 2023