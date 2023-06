“Queremos intentar ganar (la Copa Oro)”: La sorprendente historia de Aaron Herrera, cómo creció y cuáles son sus pasatiempos

Luis Fernando Tena conversa con su cuerpo técnico mientras los jugadores abandonan la cancha principal, uno por uno. Aaron Herrera toca el balón con sus Nike rosados y lo deja a un costado del césped.

Con una sonrisa, se detiene para platicar con Tododeportes de Prensa Libre, sobre la vida, futbol y la Copa Oro 2023.

“Hola”, dice con un tono divertido. “¿Spanglish?”, continúa. Sin temor alguno, Herrera se atreve a decir una que otra palabra o frase en español.

Después de haber pasado dos días con gripe, finalmente está al cien por ciento, listo para viajar este sábado a Estados Unidos y competir por Guatemala.

“Estoy bien, muy bien de estar aquí y tener un par de sesiones, trabajando en lo que necesitamos”, dice el futbolista del CF Montreal de la MLS.

Cada recuerdo que el jugador nacido en Nuevo México, Estados Unidos (y nacionalizado guatemalteco) tiene, está ligado con un balón de futbol, aunque es amante de todos los deportes.

Herrera hace memoria y dice que tuvo “una buena niñez. Mucho futbol, muchos deportes. Jugué todos los deportes”.

“Crecí jugando futbol en Nuevo México, Estados Unidos”, cuenta el jugador de 26 años.

Cuando tenía 15 años, el lateral derecho se mudó a la RSL (Real Salt Lake) Academy y se dedicó a estudiar: “Después de la universidad, fui por dos años, firmé con un equipo profesional de ahí. No quería ir a la universidad, pero al final del día estoy agradecido de haber ido. Hice muchos buenos amigos ahí. Mejoré mucho como jugador y como persona. Creo que estaba más preparado para volverme profesional después de la universidad”.

Aaron se considera una persona normal y muy hogareña. “Soy un chico normal”, dice entre risas. “Me gusta relajarme y estar en casa. No me gusta salir mucho. Solo me gusta ver programas de televisión, videos en YouTube y me gusta practicar otros deportes. Si no estoy descansando en mi casa, puedo estar jugando golf, baloncesto o en el gimnasio. Eso es lo que me gusta hacer fuera del terreno de juego”.

El pasado jueves 15 de junio, Aaron Herrera disputó su primer partido con la Selección de Guatemala. Fue un triunfo (1-0) frente a Costa Rica, en el Dignity Health Sports Park de Carson, en Los Ángeles, California, Estados Unidos.

Aaron Herrera tuvo un partido destacado, recibió los aplausos de los aficionados guatemaltecos y fueron 90 minutos de diversión para él, quien está agradecido con los seguidores de la Bicolor y el apoyo que le han mostrado en redes sociales.

Enfocado en la Copa Oro 2023, el futbolista nacional no se pone límites para ilusionarse: “Queremos ir e intentar ganar; esa es la meta. Creo que tienes que tener grandes metas si quieres ser mejor. Y pienso que todos aquí creen eso, que es algo que podemos lograr. Y si no lo creen, es algo que tratamos de cambiar. Queremos ganar cada partido que juguemos y ser un rival difícil al que enfrentar”.