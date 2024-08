El 16 de agosto de 2024 uno de los equipos con más fama y prestigio del futbol guatemalteco celebrará su aniversario 75.

Los “cremas” del Comunicaciones cuentan con una rica historia la cual está acompañada de títulos tanto a nivel nacional como internacional y por sus filas han pasado decenas de futbolistas que han dejado su legado.

El equipo tiene como fecha oficial de fundación el 16 de agosto de 1949, pero su historia se puede remontar a la década de 1920 cuando era conocido bajo el nombre de Hospicio.

Luego de una etapa donde se le conoció como España FC, en 1949 el club adoptó el nombre con el que se le conoce hoy en día.

José Casés Penadés fue su primer entrenador y fue quien lideró a “los cremas” a la obtención de su primera corona nacional en 1956.

Las décadas avanzaron y hoy en día el cuadro crema puede presumir de 54 coronas en su posesión entre las que destacan sus 32 trofeos de Liga Nacional y 1 Copa de Campeones de la Concacaf.

A lo largo de sus 75 años por las oficinas del club han pasado un sinfín de jugadores y algunos han dejado un legado por el cual serán recordados por la afición del albo.

En 2020 Comunicaciones FC realizó una dinámica en sus redes sociales en donde involucró a sus seguidores para definir un 11 ideal histórico. El club compartió un listado de jugadores y dejó en manos de su afición escoger quién merecía quedarse con ciertos puestos.

Fue parte del histórico hexacampeonato con Comunicaciones. Defendió la portería crema durante varias temporadas y hoy es día es recordado como uno de los mejores porteros de Guatemala.

Futbolista costarricense. Llegó en 1998 al club y consiguió varios títulos, incluso fue capitán.

El paraguayo estuvo en dos etapas diferentes. Fue parte del hexacampeonato y toda la afición lo recuerda.

Figura a mediados de la década de 1990. Su gran forma le permitió salir del país y jugar en la MLS. Posteriormente se retiró en el club.

Martin Machon 1997-98.

Santos Laguna 1999.

Miami Fusion 2000.

Atlas 2002.

Comunicaciones 2002-06.

He also played with the Guatemala national team from 1992-2006.

He is currently a radio announcer. pic.twitter.com/hobWaTiNGv