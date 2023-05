Racismo en el futbol: Los casos más impactantes en Guatemala y las sanciones de la temporada actual

El relato de Ávila fue crudo en aquel entonces: “Me han dicho negro imbécil, negro desgraciado; me dicen que me largue para Livingston a mantener a mi familia que no tiene nada”.

“Me dicen mono desgraciado y tantas cosas que me duelen. Como jugador no quiero equivocarme, pero a veces no salen las cosas”, Marvin Ávila en una entrevista de 2011.

El exjugador de Municipal, quien actualmente viste la camiseta de Suchitepéquez en la Primera División, es uno de los futbolistas que figura en la larga lista de víctimas de racismo en el futbol guatemalteco.

“He llorado como un niño”

“He llorado como un niño, por todo esto que recibo de un pequeño grupo de aficionados. Llegan a herirme como ser humano. Me duele; lo digo de corazón”, confesó el exseleccionado nacional en el reportaje titulado: Racismo en el futbol guatemalteco.

En marzo del 2017 otro jugador de la Liga Nacional rompió el silencio con una entrevista concedida a Prensa Libre sobre este tema que suele incomodar. Dennis López, quien defendía los colores de Municipal, aseguró que “nadie se atreve a denunciar”.

“El racismo existe y se da lamentablemente en todas las canchas de Guatemala, pero lo triste es que nadie hace nada“, señaló López en esa misma entrevista.

Uno de los casos más recientes se dio en el clásico 319 que Municipal le ganó 2-0 a Comunicaciones, en el Estadio Manuel Felipe Carrera.

El árbitro de ese partido fue Armando Reyna, quien en el acta reportó lo siguiente: “Se detuvo momentáneamente el encuentro al minuto 65′ por motivo de gritos racistas hacia el jugador de Comunicaciones Manuel Gamboa”. El CSD Municipal fue castigado con una multa de Q30 mil.

El hondureño Milton Omar Núñez también fue víctima de racismo en el futbol nacional, al igual que Julio Estacuy.

Racismo en la Primera División

El juego de la jornada 14 del torneo Apertura 2022 de la Primera División, que se disputó en el estadio Marquesa de la Ensenada, entre Deportivo Marquense y Nueva Concepción, tuvo un episodio racista protagonizado por el técnico argentino Juan Manuel Cavallo en contra del jugador colombiano Jhon Balanta.

“Al finalizar el primer tiempo el técnico del Deportivo Marquense Juan Cavallo se dirige hacia ella y de forma airada, abusiva y prepotente del dice: ECHAME A ESE NEGRO DE M… dirigiéndose a un jugador de la Nueva Concepción, mismo acto cometido ya finalizado el encuentro”, dice el acta arbitral del juego celebrado el 24 de septiembre del 2022.

Las sanciones

El artículo 59: RACISMO O DISCRIMINACIÓN del Reglamento Disciplinario 2021-2022 de la Liga Nacional de Futbol de Guatemala indica lo siguiente:

a) El oficial o jugador que mediante actos o palabras que humille, discrimine, o ultraje a una persona o a un grupo de personas en razón de su raza, color de piel, idioma, credo u origen de forma que atente contra la dignidad humana:

59.1 Seis (6) partidos de suspensión;

59.2 Prohibición de acceso a los estadios durante dicha suspensión y,

59.3 Multa de veinte mil quetzales (Q20,000.00)

59.4 Si el infractor fuere oficial, la multa será de veinticinco mil quetzales (Q25,000.00)

REINCIDENCIA

59.5 En caso de reincidencia se aplicará el doble de la sanción anterior

HABITUALIDAD

59.6 En caso de habitualidad el doble de la sanción anterior

b) El espectador o grupo de espectadores que mediante actos o palabras humille, discrimine o ultraje a una persona o a un grupo de personas en razón de su raza, color de piel, idioma, credo u origen de forma tal que atente contra la dignidad humana, antes, durante y/o después de un partido.

59.7 Multa de treinta mil quetzales (Q30,000.00) al club cuyo espectador o grupo de espectadores sean responsables, sin que se le impute a dicho club una conducta u omisión culpable.

59.8 En caso de que estén plenamente identificados los infractores, prohibición de ingresar a los estadios por dos (2) años.

REINCIDENCIA

59.9 En caso de reincidencia se aplicará el doble de la sanción anterior.

HABITUALIDAD