Rafael Salguero recibió más de US$4 millones de la Fifa en seis años antes del FifaGate

Ser miembro del Comité Ejecutivo de la Fifa es el objetivo de muchos dirigentes deportivos que se acercan al futbol para poder estar cerca de los poderosos del deporte más importante. El guatemalteco Rafael Salguero lo logró después de mucho trabajo administrativo.

Su amistad con el expresidente, el suizo Joseph Blatter le permitió ser de la cúpula de esa organización poderosa que sufrió con el conocido FifaGate que descubrió como altos directivos de todo el mundo aprovechaban de su poder para recibir sobornos a cambio de votos para la elección de sedes de los últimos mundiales, así como para negociar los contratos de derechos televisivos.

El documento publicado el lunes por el fiscal federal de Brooklyn afirma que dos entonces dirigentes de la Fifa, el trinitense Jack Warner y el guatemalteco Rafael Salguero, habrían sido sobornados para favorecer la candidatura rusa, según la fiscalía de Brooklyn a cambio de importantes cantidades de dinero, en la elección que tuvo lugar a finales de 2010 para designar el país anfitrión de la Copa del Mundo del 2018.

De acuerdo a la investigación del periodista Ken Bensinger, reportero de Buzz Feed News y autor del libro ‘Tarjeta Roja’, Fifa le pagó a Rafael Salguero US$96 mil 361 por asistir al Mundial de Sudáfrica 2010 y los últimos seis años (antes del FifaGate en el 2015), el exdirigente guatemalteco recibió $4 millones 147 mil 690, en viáticos y sueldo, por sus distintas presencias en mundiales y reuniones de las diferentes categorías a nivel mundial.

“Mientras representaba a la Concacaf en el Comité Ejecutivo de la Fifa, Salguero negociaba cientos de miles de dólares en sobornos y además generó ganancias ilícitas de US$40 mil vendiendo entradas a los mundiales 2006, 2010 y 2014”, señala Bensinger en su investigación.

Ambos exdirigentes, ya condenados en otros casos relacionados con sus actividades en el futbol, fueron suspendidos por la Fifa en el 2015. Warner se refugia en Trinidad y Tobago, donde escapa a las acciones penales de la justicia estadounidense, que le ha juzgado ya en el plano civil, mientras que Salguero se libró de la cárcel por su “ayuda sustancial” al gobierno estadounidense que develó el escándalo FifaGate.

FINALLY: Russia paid Jack Warner $5 million & offered Rafael Salguero $1 million, for his vote for hosting the 2018 World Cup according to the new indictment in the FIFA case.

The indictment also says Qatar paid bribes to Ricardo Teixeira and (probably) Julio Grondona for 2022 https://t.co/REvc0e23k4 pic.twitter.com/wLw8KIFXLL

— Ken Bensinger (@kenbensinger) April 6, 2020