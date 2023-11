Selección de Guatemala: Estos son los convocados por Luis Fernando Tena para el amistoso contra Jamaica en Nueva Jersey

Este partido está fuera de las fechas Fifa, por lo tanto no fueron convocados los legionarios con los que suele contar el técnico mexicano, los únicos jugadores que pertenecen a un club extranjero son Nicholas Hagen, que no regresó a Israel por el conflicto en dicho país, y Olger Armando Escobar, un futbolista de categoría sub 20 que milita en el New England Revolution de la MLS.

El resto de jugadores que figuran en la nómina son de la Liga Nacional, destacando el regreso de José Carlos Martínez a la Selección de Guatemala, y también de la aparición de Erick Lemus, goleador de Deportivo Achuapa.

Nómina Selección de Guatemala: