Ricardo Jerez lidera la quinta Batalla de Arqueros

El legionario explica que la actividad ha sido bastante apoyada y que es una ventana para que los porteros guatemaltecos que juegan en diferentes ligas puedan darse a conocer. “Estos días que he estado en Guatemala los he aprovechado para ultimar detalles sobre la quinta edición de arqueros que vamos a organizar en el estadio Santo Domingo —zona 1 de Mixco—, el próximo 8 de junio”, expresó Jerez.

“En la competencia tendremos varias categorías, comenzando entre la de 6 y 7 años. Todas son de cupo limitado. Esperamos contar con un máximo de 200 porteros. También estarán Sub 11, Sub 13, Sub 15, Sub 17, Sub 21 y la libre o mayor para que todos los interesados tengan la oportunidad de darse a conocer y disfrutar de este gran espectáculo”, señaló Jerez.

El seleccionado nacional explicó además que dicho torneo consiste en que dos porteros se enfrentan entre sí en una cancha de dimensiones pequeñas —unos 20 metros—. “Tienen un tiro cada uno en un tiempo de dos minutos. El objetivo es hacerle goles al rival”, expuso Ricardo.

“La primera fase es de grupos y si miden todos contra todos. Luego los primeros avanzan a cuartos de final, semis y final”, refirió el portero organizador.

“El estadio de Mixco está remodelado y se presta para que los guardametas puedan atajar y mostrar sus condiciones”, dijo.

Jerez, quien se ha convertido en referente del Alianza Petrolera, aseguró que el ganador será galardonado con un trofeo, más otros premios que él mismo ha preparado.

“De las batallas anteriores han salido guardametas que ahora están en Municipal, Comunicaciones y Aurora, entre otros. Es algo que nosotros hacemos por la juventud de Guatemala, que busca la oportunidad de trascender. Muchas veces se dice que aquí no hay arqueros y eso es mentira. Lo que pasa es que hay que salir a buscarlos y trabajarlos. En este evento se pueden observar sus reflejos, ubicación, potencia y despejes entre otras capacidades. Es una actividad muy completa”, aseguró Jerez.

El guardameta habló además del recién finalizado torneo colombiano, al que catalogó de “muchas enseñanzas”.

“Hice grandes atajadas que no las había hecho antes. Pese a que tengo 33 años me sentí muy ágil y rápido. Eso me da mucha satisfacción”, confesó el destacado guardameta, quien tiene contrato hasta diciembre del 2021 y ahora busca un lugar en la Selección Nacional.

