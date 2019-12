Robles, Galindo, Guerra y Ceballos, en el once ideal de la Liga C de la Concacaf

Después de la participación de la Selección Nacional en la Liga C, en la que terminó en la primera posición en su grupo y logró el ascenso a la B, la Bicolor contó con cuatro jugadores que destacaron en sus posiciones y llevaron a la Sele a ese logro.

De acuerdo a la Concacaf, Guatemala está representada por el lateral de Comunicaciones Stheven Robles, los mediocampistas Alejandro Galindo (cremas) y Marvin Ceballos (Leones Negros de la Liga de Ascenso de México), así como el delantero Edi Danilo Guerra (Municipal), quien fue el máximo artillero del combinado con seis anotaciones.

El juego por la banda derecha de Robles y su desequilibrio, así como la potencia y la lectura de juego de Galindo en el medio campo; el desequilibrio de Ceballos y su constante entrega, y el sacrificio y efectividad de Guerra hicieron que la Bicolor mostrara un gran regreso de la Sele al plano internacional.

Guatemala fue una de las mejores selecciones durante las eliminatorias, ya que por la suspensión interpuesta por la Fifa le tocó jugar con equipos de menor categoría. En su grupo se encontraba Puerto Rico y Anguila. Terminó con 25 goles a favor y ninguno en contra.

