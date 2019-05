Ronald Gómez asegura que Malacateco dominó la final y que fue perjudicado por las expulsiones

Ronald Gómez aseguró que Malacateco va en buen camino y tiene un futuro prometedor. (Foto Prensa Libre: Carlos Vicente)

“El gol que nos meten allá −en el estadio Santa Lucía− es circunstancial y nosotros acá −en el estadio Pensativo− antes de la expulsión éramos totalmente dominadores del partido, sabíamos que conforme pasaba el tiempo ellos iban a mermar, pero no esperábamos las dos expulsiones”, indicó el director técnico costarricense quien señaló que en la primera expulsión también debía haber salido del partido Pablo Mingorance.

Gómez resaltó que la final no le pesó a ningún jugador del plantel de los Toros.

“Antigua estaba desesperado y no se miraba por donde, tuvimos que meterle el primer gol en los primeros minutos con la llegada de Santeliz, ellos no llegaban, no tenían oportunidades de gol y nosotros dándole y dándole”, indicó el timonel quien aseguró que se cayeron anímicamente con las expulsiones.

“No me gustó la expulsión de Longo porque tendrían que haberse ido los dos”, agregó el estratega tico, quien admitió que la tarjeta a Edward Santeliz era válida por la “doble amarilla”.

Por último señaló que lo deja tranquilo por haber practicado un futbol moderno durante todo el campeonato ya que considera que “hay un futuro más grande”, además felicito al plantel de Antigua GFC por haber ganado “bien” el campeonato.

#Clausura2019 | Ronald Gómez: “Que me ganen con nueve, no pude ser”. pic.twitter.com/xGtQBuQ0PI — Mynor Sandoval (@MynorSandoval08) May 26, 2019

