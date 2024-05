Tras finalizar el encuentro, Roque Caballero, le contó a Prensa Libre cómo se produjo el encontronazo con su rival de Municipal, Edgardo Fariña, al minuto 43 del primer tiempo.

"Cuando estaba el piso, vino y me pateó en la cabeza y ahí fue cuando me levanté y le pregunté por qué", relató Caballero, una vez consumado el 0-0 del juego de ida disputado en el estadio Santo Domingo de Guzmán.

"Después me fui a tomar agua, y cuando me volví, sentí el golpe y me tumbó porque fue muy fuerte y fue por atrás. Fue un acto de cobardía, pero no pasa nada, toca aguantar", expresó el futbolista paraguayo de 33 años, que actúa en Mixco desde el 2022.

"Cuando estaba en el suelo, me pateó la cabeza", Roque Caballero sobre la falta que causó la expulsión de Edgardo Fariña en la final de ida entre Mixco y Municipal. pic.twitter.com/rAfoGtL9Ko — Deportes_PL (@tododeportes_pl) May 11, 2024

De cara al partido de vuelta en el Manuel Felipe Carrera, el próximo domingo a las 14:30 horas, Caballero, remarcó que deben buscar repetir lo que hasta ahora han cumplido como visitantes en el campeonato para sacar un buen resultado.

En cuanto a Fariña, falta esperar a ver qué resuelve el Órgano Disciplinario de la Liga, sin embargo, cabe mencionar que, de acuerdo al reglamento, en principio podrían ser hasta 3 meses de castigo para el futbolista escarlata.

Por su parte, una conocida cuenta que apoya al club edil, publicó un video en el que manifiestan que Caballero fue el que provocó a Fariña profiriéndole insultos racistas. De cualquier manera, en el corto, no se aprecia qué es lo que dice, pues el guaraní se lleva la mano a la boca para que no se vea lo que dice.