En una charla relajada con el canal de Youtube, El Blog Centroamericano, el hoy atacante de los gallos blancos en la liga mexicana, Rubio Yovani Méndez Rubín, platico de diversos temas, como lo son el impacto que tuvo su exentrenador, Diego Maradona, su adaptación al vecino país, lo que más le gusta de su herencia hispana y las expectativas que tiene de cara al inicio de la eliminatoria mundialista.

"Estoy agradecido de estar aquí, hace 6 años me tocó estar acá y me siento feliz de regresar al futbol mexicano", afirmó el ariete, quien recién acaba de cumplir sus 28 años, el primero de marzo.

Sobre las diferencias que, hasta el momento, ha podido experimentar, el ex Real Salt Lake, manifestó que lo principal "es el idioma", también destacó que la Liga MX es más "tranquila, porque se cuida más la pelota". Del mismo modo, resaltó que jugar de visitante se complica más en México que en Estados Unidos.

"Allá están mis papás, entonces me siento más cómodo allá (Estados Unidos). El clima es diferente, en Utah, ahora, hace 30 grados, acá (México), hace 80, son 50 grados de diferencia, pero con mi esposa lo disfrutamos. Me gusta el calor, porque podemos salir con la familia, no siempre quedarnos encerrados", comentó.

"Para mí la comida mexicana es la mejor, tamales, pozole, enchiladas, chilaquiles. Pero de Guatemala, el platillo que siempre me ha hecho mi mamá, son los plátanos fritos con frijoles y con huevito. Antes y después de entrenar, es lo mejor, y se extraña mucho", reconoció con una sonrisa.

"He tenido grandes entrenadores, como Maradona. No tengo grandes recuerdos de la Liga MX y quiero tener mejores memorias. Salí un poco amargado de México, cuando regresé a Estados Unidos", explicó sobre su primer paso por el Dorados de Sinaloa, donde coincidió con el campeón del mundo en 1986.

"Recuerdo una vez después de un partido, que no fue mi día, me dijo -Nunca te vayas con un tiro fallado, siempre retírate convirtiendo el tiro, te sientes mejor", reveló sobre una de las enseñanzas que le dejó el Diego.

Sobre el inicio de la eliminatoria con el equipo que comanda el mexicano, Luis Fernando Tena, Rubín comentó que siente "toda la responsabilidad". "Siendo el 9 del equipo, uno de los delanteros, creo que tenemos una gran oportunidad. Tengo ansiedad de llegar y de hacerlo en mi mejor momento", remarcó sobre las posibilidades del combinado Bicolor de lograr su boleto al Mundial del 2026.

Finalmente, sobre Herrera, el goleador reveló que "fue difícil convencerlo, pero su papá también ayudó, él también es chapín. Claro que fue difícil, pero estoy agradecido que se vino. Hemos sentido el cariño de toda la afición guatemalteca en todo Estados Unidos. Tomó la mejor decisión para él".

En la misma línea, también especuló con que está en conversaciones con otros futbolistas para convencerlos de que actúen con la Azul y Blanco. "Yo trato de hablar con jugadores en Noruega, por ejemplo, o otras partes del mundo, quizá yo los puedo ayudar porque yo pasé el mismo proceso de duda, por haber jugado con Estados Unidos y al final decidirme por Guatemala. Porque fue la mejor elección que pude hacer", sentenció.

Aquí la entrevista completa: