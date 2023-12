Sebastián Bini, la directiva y la afición de Municipal son el blanco de los memes tras su eliminación ante Zacapa

Lo primero en salir, es un video que retrata a los “falsos aficionados” quienes decidieron salirse de El Trébol antes de que terminara el partido ante los gallos. La cuenta @JorgeCFC, con las siglas del acérrimo rival, que, dicho sea de paso, ayer logró la épica y remontó ante Malacateco, fue el encargado de señalar a los fanáticos de la vereda de enfrente.

Además, siguiendo un poco la línea de la afición escarlata, también se puede ver un video donde los seguidores ediles se enfrentan a insultos al estratega argentino. A quien acusan de “falta de profesionalismo y vergüenza”. Esto refuerza los gritos que pedían por la salida del entrenador durante el partido.

Sebastián Bini no puede seguir siendo el director técnico de Municipal, que falta de profesionalismo y poca vergüenza. Inútil…

En esta misma línea, los troleos, de la afición rival no se hacen esperar. Otra cuenta, fiel a los cremas, de nombre @Cfc_shitposting, ironiza con el hecho de que los rojos fueran derrotados en la última edición del clásico nacional y algo que él denomina el “clásico del descenso”, además, los llama un “chiste”.

A pesar de estas típicas “cargadas”, quizá la crítica más fuerte, de ser verdad lo que relata, viene de parte de @elhij0delPresi, quien tuiteó que rompió su televisión delante de sus invitados, arruinando no solo el aparato, sino también el cumpleaños de su hijo. Hecho por el cual su esposa lo dejó. Cabe resaltar que este perfil responsabiliza a Bini de sus acciones y de “arruinar su matrimonio”.

Esto va de la mano también con las declaraciones que ofreció a la postre el mismo Bini, quien comentó que este torneo no “les fue bien en El Trébol” y que se puede hablar de un “fracaso futbolístico”.

Finalmente, el otro señalado, es el goleador, Matías Rotondi, a quien se lo acusa de estar bajo el “hechizo” de una edecán, tras su lesión en el primer tiempo por la cual tuvo que cederle su lugar a su compañero, Gabriel Leyes.

Rotondi se va lesionado. Los hechizos de las venezolanas no acarician. pic.twitter.com/CeDpQTY8dD

QUE ROTONDI ROMPA EL HECHIZO QUE LE HIZO LA EDECÁN Y QUE FARIÑA NO HAGA UN PENAL.🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏 pic.twitter.com/ZGSe8XPwNW

Hoy Rotondi tiene que demostrar que quiere seguir viviendo en zona 14 y no en algún pueblo usando ventiladores todas las noches.

Rotondi no se lesionaba cuando libaba tranquilamente sin que los puritanos le criticaban.

Fariña todo desconcentrado, Rotondi se rompe al hacer un tiro, ahí se perdió el partido y todo el torneo. A un jugador profesional no le puede pasar eso… fue culpa de los extranjeros.

Estos son otros memes destacados:

Afición de municipal vean el lado positivo de su eliminación; ya le pueden poner fecha y hora a su convivió navideño; ya no tienen ningún compromiso. pic.twitter.com/pd0GqV0QeU

QUÉ GANAS DE MORIRME, QUÉ GANAS DE CORTARME LA PIJA@Rojos_Municipal CUÁL ES LA GANA DE ARRUINAR ASÍ UN DOMINGO? VENDAN YA AL EQUIPO USTEDES NO SON DON NETO VILLA USTEDES NO SABEN NADA DE FÚTBOL NI DE NEGOCIOS VÁYANDE Y NO VUELVAN MÁS

— bxl (patty's edition) (@UserEnTramite) December 3, 2023