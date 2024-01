Selección de Guatemala ya conoce las fechas oficiales para los partidos de la eliminatoria Concacaf rumbo al Mundial de 2026

El primer rival de la Azul y Blanco es el cuadro caribeño de Dominica a quien enfrentará el miércoles 5 de junio de 2024 en suelo guatemalteco.

El segundo partido será el sábado 8 de junio contra el ganador de la eliminatoria entre Islas Vírgenes Británicas e Islas Vírgenes Estadounidenses. Para dicho encuentro Guatemala deberá viajar y jugar en condición de visita.

Para su tercer partido la Bicolor deberá esperar casi un año, pero las eliminatorias regresarán a la acción en junio de 2025. Guatemala enfrentará en casa a República Dominicana el sábado 6 de junio de 2025 y completará sus encuentros el martes 10 visitando a Jamaica en la última fecha.

Por ahora no se han confirmado los horarios de los partidos ni los escenarios, sin embargo, para el caso particular de Guatemala es probable que sean en la noche y en el estadio Doroteo Guamuch Flores.

Cada equipo en la segunda ronda jugará cuatro partidos (dos en casa y dos de visita). Al finalizar los ganadores de cada grupo y los segundos lugares (12 equipos) avanzarán a la ronda final que se desarrollará durante las fecha Fifa de septiembre, octubre y noviembre de 2025.

Al finalizar la ronda final, los ganadores de los grupos (3) obtienen boleto directo a la Copa del Mundo 2026 mientras que los dos mejores segundos se clasifican a un repechaje.

En total la Concacaf contará con 6 clasificados directos y de ganar los repechajes podrían ser 8. La Selección de Guatemala aspira a clasificar a su primer mundial mayor y la Federación Nacional de Futbol está planificando partidos amistosos que sirvan para encarar la eliminatoria con el mejor nivel posible.

Ecuador, Venezuela e incluso Argentina son los nombres que se escuchan en el radar de la Fedefut, sin embargo, por el momento no se han confirmado los rivales a los cuales se enfrentará en la fecha Fifa de marzo de 2024.

Can you hear it? The road to the 2026 @FIFAWorldCup is set!#ConcacafQualifiers pic.twitter.com/cgBiULCoSP

— Concacaf (@Concacaf) January 28, 2024