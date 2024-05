Luis Fernando Tena y sus pupilos en la Selección de Guatemala conocerán en los próximos días cómo será su participación en la edición 2024-2025 en la Liga de Naciones de la Concacaf.

Según compartió la Confederación de Norteamérica, Centroamérica y el Caribe de Futbol en su página web oficial el sorteo de la fase de grupos de la cuarta Liga de Naciones se realizará el 6 de mayo a las 17 horas.

Esta nueva edición de la Liga de Naciones contará con la participación de 41 selecciones nacionales repartidas en 3 ligas (16 en las primeras dos y 9 en la última). La competencia se realizará durante las fechas Fifa de septiembre, octubre y noviembre de 2024, mientras que las finales se desarrollarán en marzo de 2025.

Tal y como sucedió en la pasada edición, las 12 selecciones nacionales con el ranking más bajo en la Liga A según el ranking de la Concacaf serán divididas en dos grupos de seis equipos cada uno y jugarán en un sistema de liga estilo suizo, en el que cada equipo disputará un total de cuatro partidos (dos de local y dos de visitante).

Los dos primeros de cada grupo avanzará a los cuartos de final en donde se unirán a los cuatro equipos con mejor ranking.

Según compartió la Concacaf, los cuartos de final se jugarán en un formato de ida y vuelta para determinar a los semifinalistas.

La Selección de Guatemala integrará el sorteo de la Liga A (la de mayor nivel) tras su participación en la pasada edición en donde quedó en la cuarta posición del Grupo A, por detrás de Panamá, Trinidad y Tobago y Martinica.

En la edición 2023-2024 de la Liga de Naciones la azul y blanco firmó una victoria, un empate y dos derrotas. Dichos resultados impidieron que Guatemala avanzara a los cuartos de final y también significó renunciar a la disputa por un boleto a la Copa América USA 2024 que iniciará en junio.

Además de Guatemala, hay otros 15 equipos que componen la Liga A de la Liga de Naciones de la Concacaf: Canadá, Costa Rica, Cuba, Estados Unidos, Guayana Francesa (ascendió), Guadalupe (ascendió), Guyana (ascendió), Honduras, Jamaica, Martinica, México, Nicaragua (ascendió), Panamá, Surinam y Trinidad y Tobago.

Las fechas importantes que resaltó la Concacaf fueron las siguientes:

Ya clasificados a cuartos de final para están México, Estados Unidos, Panamá y Canadá al ser las selecciones mejores ranqueadas de la región.

Por su parte Guatemala integrará el sorteo de la fase de grupos que se llevará a cabo el lunes 6 de mayo. La azul y blanco ya está predeterminada en el Bombo 2 junto a Honduras.

Cabe resaltar que está edición de la Liga de Campeones servirá como clasificatorio a la Copa Oro 2025, sin embargo, la Concacaf aún no ha revelado los criterios.

