Selección Femenina de futbol presenta nómina oficial para la Clasificatoria a Copa Oro W

La Selección Femenina afronta el próximo sábado 17 de febrero en el Dignity Health Sports Park Track and Field Stadium en Carson, California, Estados Unidos, a la Selección de El Salvador por uno de los tres boletos aún disponibles para la fase de grupos de la Copa Oro W que se disputará del 20 de febrero al 10 de marzo.

Para el duelo ante la escuadra salvadoreña Karla Alemán convocó a 22 de las 23 futbolistas que integran su listado oficial en caso clasificar a la fase de grupos, la única excepción es la jugadora del Éibar Andrea Álvarez, que en caso de lograr avanzar, será llamada.

Alexia Estrada, Angie Hidalgo y Andrea Quiñonez son las tres guardametas convocadas, mientras que Briana Jonhson, Martha Reyes, Guiselle Samayoa, Sofía Ovando, Samantha Reyes, Michelle Ruano y Jeremy Myvett serán las encargadas de la zona defensiva.

En el medio campo están Whitney López, María Contreras, Madelyn Ventura, Elizabeth Estrada, Elisa Texaj, y Savianna Gómez.

Por su parte la delantera la componen Nathalia López, Karen González, Celsa Cruz, Ana Lucía Martínez, Aisha Solórzano y Leslie Ramírez.

La Copa Oro W iniciará con los juegos preliminares los cuales se jugarán el 17 de febrero, en dichos duelos se enfrentan Haití vs Puerto Rico, El Salvador vs Guatemala y Guyana vs República Dominicana.

Los tres equipos que ganen se unirán a otros 9 ya clasificados a la fase de grupos que se disputará del 20 al 29 de febrero en las sedes del Dignity Health Sports Park (Grupo A), Snapdragon Stadium (Grupo B) y Shell Energy Stadium (Grupo C).

Ganadores de grupo, segundos lugares y los dos mejores terceros avanzarán a los cuartos de final que se jugarán en el BMO Stadium el 2 y 3 de marzo, seguido de las semifinales y la final en el Snapdragon Stadium el 6 y 10 de marzo, respectivamente.