Selección Femenina de Guatemala enfrentará a El Salvador en la ronda preliminar de la Copa Oro W

Las seis selecciones que estarán luchando por entrar a la fase de grupos de la Copa Oro W son: Haití, El Salvador, Guyana, República Dominicana, Guatemala y Puerto Rico.

Estos equipos fueron ordenados según la última actualización del ranking mayor de selecciones femeninas de la Concacaf del mejor ubicado al peor y los enfrentamientos quedaron de la siguiente forma:

Después de las preliminares, que serán a partido único el 17 de febrero de 2024 en el Dignity Health Sports Park Track and Field Stadium, 12 selecciones nacionales jugarán la Fase de Grupos del 20 al 28 de febrero en el Dignity Health Sports Park (Grupo A), Snapdragon Stadium (Grupo B) y Shell Energy Stadium (Grupo C). Los ganadores de grupo, los segundos mejor lugares y los dos mejores terceros lugares avanzarán a los cuartos de final del torneo.

La fase de eliminación directa comenzará con los cuartos de final en el BMO Stadium el 2 y 3 de marzo, seguido de las semifinales y la final en el Snapdragon Stadium el 6 y 10 del mismo mes, respectivamente.

El lunes 11 de diciembre la Concacaf realizará el sorteo de la fase de grupos y dará a conocer en donde quedarían emparejados los equipos que ganen los repechajes.

Everything you need to know about the W Gold Cup Prelims and Draw 📝 pic.twitter.com/2oqMGaBHKt

— W Gold Cup (@GoldCup) December 6, 2023