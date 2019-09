Esta es la agenda de la Selección Nacional para octubre y noviembre

La Selección Nacional que encabeza el grupo C, de la Liga de Naciones C de la Concacaf, jugará su tercer partido, el sábado 12 de octubre, con el que solo le quedará un duelo por disputar, frente a Puerto Rico, en el Doroteo Guamuch Flores, para cerrar su participación.

De acuerdo al calendario publicado hoy por la Concacaf, el encuentro será a las 18 horas de Guatemala (20 horas de Anguila), en el estadio Raymond Gordon Ernest Guisard Techinical Centerl, que tiene una capacidad para mil 100 aficionados.

Guatemala con un triunfo ganaría su grupo y automáticamente asciende al grupo B de la Liga de Naciones, que además, le permitirá comenzar la clasificación para poder participar en la Copa Oro del 2021.

La Bicolor es líder gracias a sus dos triunfos frente a Anguila (10-0) y Puerto Rico (5-0), con los que regresó a la participación oficial, tras tres años de estar ausente, ya que estuvo suspendida de toda actividad por la Fifa (casi dos años) y luego solo jugó partidos amistosos.

League C gave us plenty of goals in week one! @fedefut_oficial leads the pack with a +15 goal differential 😳 #CNL #FollowTheDream pic.twitter.com/0QYPuS6ouQ

Después del encuentro contra Anguila, Guatemala se desplazará a Bermudas para jugar un duelo amistoso el martes 16 (13 horas de Guatemala), el cual será determinante ya que será un examen para la Bicolor ya que es una de las selecciones con mayor proyección en el Caribe y lo ha demostrado en sus últimos encuentros, como fue ganarle a Panamá 2-0.

En noviembre, el 11, la Sele se desplazaría a Los Ángeles, California para medirse contra El Salvador y luego retornaría al país para tener una fiesta en el Doroteo Guamuch Flores cuando reciba a Puerto Rico, el 16, y terminar así su participación en la Liga C de la Concacaf. Siempre en noviembre, el 16, el Comité Ejecutivo de la Fedefut espera contar con otro partido, pero aún no se ha definido contra quién sería.

And Finally, League C Team of the Week! Who would be captain of this squad? 👇#CNL #FollowTheDream pic.twitter.com/qmjjDW58o6

