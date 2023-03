Selección Nacional: El camino a seguir para que la Bicolor femenina clasifique a la Copa Oro W 2024

El torneo tendrá la participación de 12 selecciones, ocho representantes de la Concacaf y cuatro por parte de la Conmebol.

La zona sudamericana tendrá como representantes a los combinados de Brasil y Colombia, campeón y subcampeón, asimismo Argentina tercera y Paraguay fue cuarta, en la Copa América del 2022.

Mientras que, por el lado de la Concacaf, hay dos boletos asegurados, uno es para la selección de Estados Unidos ya está clasificada por ser la vigente campeona y el otro boleto para definir lo pelearán entre Jamaica y Canadá, cuando se enfrenten en el repechaje Olímpico.

De esta manera quedarán seis cupos disponibles para completar los ocho de la región, y se definirá el clasificatorio. En esta serie ya tendrá participación la Selección Nacional de Guatemala, que buscará hacerse de un boleto para el torneo de la región más importante del futbol femenino.

El clasificatorio se realizará con una división de ligas conforme la posición que ocupen las selecciones en el ranquin de la Cocnacaf.

Después de jugar ida y vuelta dentro de cada grupo, en las Fechas FIFA Femeninas de septiembre, octubre y noviembre de 2023, los ganadores de los grupos de la Liga A (tres equipos) se clasificarán para la fase de grupos de la Copa Oro Concacaf W 2024.

Además, los segundos lugares de la Liga A (tres equipos) y los primeros lugares de la Liga B (tres equipos) avanzarán a los Prelims de la Copa Oro Concacaf W (seis equipos en total).

Cabe destacar que la Bicolor Nacional, que está bajo el mando de la técnica costarricense Karla Alemán, se encuentra en la Liga A, ya que está entre las mejores nueve selecciones del área.

