Selección Nacional: Guatemala enfrentará a un equipo de Panamá plagado de jugadores sub 23

El técnico mexicano Luis Fernando Tena llamó a la base de jugadores con los que ha venido trabajando en los diferentes microciclos y encuentros, y el único de los legionarios en la convocatoria es el portero Nicholas Hagen del HamKam de Noruega.

Por su parte, el equipo panameño llevará un equipo muy joven, la mayoría del proceso de la sub 23 y algunos de mayor experiencia que militan en la liga local.

El exjugador del FC Barcelona y técnico de Panamá, el español Thomas Christiansen, dio los motivos del porqué lleva este equipo al partido contra Guatemala y anunció que no seré él quien dirija el juego y lo hará Jorge Dely Valdéz.

“Este grupo que va, son jugadores jóvenes que tienen esa posibilidad que tiene la posibilidad de sumarse al equipo que irá a Toulón en Francia, por eso también Jorge será el entrenador en ese partido, pero nosotros como cuerpo técnico le vamos a acompañar”, dijo el español.

Christiansen destacó que el objetivo de este juego ante la Bicolor Nacional no es más que ver a los futbolistas jóvenes y con quien de ellos podría contar en un futuro, asimismo evaluar a los de mayor experiencia que militan en la liga local, tomando en cuenta que por no ser fecha FIFA, no tendrá a los que militan en el extranjero.

“Lo importante es ver a jugadores competir a un alto nivel y la exigencia que nos hará Guatemala en este juego internacional. También tenemos que pensar lo que les puede servir jugar ante Guatemala que les puede abrir las puertas para ir al extranjero”, mencionó.

Después del juego ante Guatemala, Panamá tendrá una nueva convocatoria donde ya contará con sus figuras para enfrentar a la selección campeona del mundo Argentina el próximo 23 de abril y cinco días después se medirá ante Costa Rica, por la Liga de Naciones de la Concacaf.

Mientras que Guatemala, posteriormente del juego contra los canaleros, cerrará su participación en la Liga B de la Liga de Naciones visitando el 24 de marzo a Belice y tres días después, jugará en casa ante Guayana Francesa, donde buscará su ascenso y el boleto a la próxima Copa de Oro.