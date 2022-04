Selección Nacional: Guatemala pierde ante San Benito de la Segunda División en juego de preparación al Premundial de Honduras

A pesar de ser de edad limitada, será un torneo muy fuerte y competitivo, por lo que así debería de ser la preparación del equipo nacional.

Los rivales directos, Panamá y El Salvador recientemente jugaron la final de la Dallas Cup, que dejó como campeón al conjunto canalero tras vencer a los salvadoreños 3-1.

Dicho torneo internacional reunió a los equipos sub-20 de Tigres y Monterrey de la Liga MX, el FC Dallas de la MLS y el HB Koge de Dinamarca.

Por su parte Guatemala, se foguea con equipos locales de las ligas de ascenso, muestra de ello, el juego que tuvo este martes en el estadio Julián Tesucún, en San José Petén, ante San Benito FC de la Liga Segunda División.

El encuentro terminó con victoria del conjunto petenero 1-0 equipo se prepara para encarar la fase final de su liga, el único tanto del encuentro lo marcó Julio Cano.

A falta de dos meses para encarar el torneo internacional de la Concacaf, el panorama que se avizora para el combinado patrio no es nada alentador, ya que ante la preparación que no está a nivel de un Premundial, no se pueden esperar resultados alentadores.