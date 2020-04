Selección Nacional podría volver a jugar hasta el 2021 o hacerlo sin público este año

La Bicolor espera que la Concacaf y la Fifa anuncien los nuevos formatos de competencia. (Foto Prensa Libre: Hemeroteca PL)

Sin importar cuándo se retome la actividad futbolística, la Selección Nacional de Guatemala debe estar lista para cualquier cambio en el formato internacional —Copa Oro y clasificatoria al Mundial de Qatar 2022—.

Los daños pueden minimizarse si el compromiso es nacional y los equipos incluyen en su agenda un reacondicionamiento físico cuando regresen las ligas, para evitar una oleada de lesiones que pueden perjudicar a la Azul y Blanco en el futuro.

“Ahora todo es una incertidumbre porque no se sabe cuándo se van a reactivar las ligas, y después de eso se viene la competición internacional”, dice Amarini Villatoro, entrenador de la Bicolor.

La preocupación reinó después de que la Confederación de Norteamérica, Centroamérica y el Caribe de Futbol (Concacaf) anunciara, en medios internacionales, de un estudio con la Federación Internacional de Futbol Asociación (Fifa) que es probable que la participación internacional en el 2020 se anule, debido al covid-19.

Pese a esa posibilidad, el entrenador guatemalteco tiene mucha fe en que en septiembre se tenga participación internacional —fecha Fifa— y prepara el escenario para comenzar el 2021 con un formato más sencillo, aunque con muchas complicaciones.

“En estos momentos estamos a la espera porque, como lo dijo la gente de la Concacacaf, por lo corto del tiempo las competencias de Copa Oro y la clasificatoria mundialista podrían tener cambios en los formatos y ser más sencillos”, indicó Villotoro.

Gerardo Paiz, presidente de la Federación Nacional de Futbol (Fedefut), confirmó la continuidad del estratega guatemalteco al frente de la Bicolor.

Villatoro tiene firme su convicción y motiva a sus seleccionados a no conformarse. “Tengo confianza en que este año sí se pueda jugar. No sé si en septiembre, pero confío mucho. Por lo mismo, les decimos a los jugadores que debemos estar preparados porque en cualquier momento nos pueden decir que podemos jugar, y así no nos tome de sorpresa”, agregó el técnico.

Los juegos de la Selección de Guatemala contra Montserrat y Cuba, camino a la Copa Oro 2021, son inciertos, y todo dependerá de lo que defina la Fifa y la Concacaf en los calendarios y reprogramación.

Con muchas dudas

“Creo que el futbol local es una prioridad. Septiembre sigue programado, pero me atrevería a decir que no estoy seguro de que se mantenga firme con la dirección que lleva la situación en este momento”, comentó Víctor Montagliani, presidente de la Concacaf, a medios internacionales.

El dirigente canadiense duda que se pueda jugar en las fechas Fifa de septiembre, octubre y noviembre.

“Si recibimos luz verde para jugar, dudo mucho que el primer encuentro sea con aficionados. No lo veo. Creo que eso sería un enorme riesgo”, agregó Montagliani.

De acuerdo con el ranquin de junio —sin movimiento, por falta de partidos— se definirá cómo sería el clasificatorio a Qatar 2022.