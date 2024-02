El mediocampista de la Selección Sub 20, Nathan Mendelyan, dio su punto de vista después de dos partidos con la bicolor y mencionó estar feliz por representar a Guatemala.

La Selección Sub 20 de Guatemala está disputando en el país el clasificatorio de la Concacaf al Premundial de la categoría que se celebrará en México entre julio y agosto de 2024. El cuadro nacional, dirigido por el técnico Marvin Cabrera, ha trabajado en el Centro de Alto Rendimiento (CAR) de la Federación Nacional de Futbol tras el triunfo conseguido el 25 de febrero ante San Martín y ya se alista para enfrentar a Aruba el 28 de febrero en la cancha del Doroteo Guamuch Flores.

Previo al duelo que la sele sostendrá ante Aruba, vital en el objetivo de su clasificación, la Fedefut compartió declaraciones uno de los futbolistas que fue titular en su último triunfo.

Nathan Mendelyan, futbolista con nacionalidad guatemalteca y armenia y miembro del Lions United USPL, expresó que la bicolor espera a un Aruba fuerte y rápido, pero cree que la selección nacional juega bien.

"Son fuertes y rápidos, pero nosotros jugamos muy bien. Necesitamos clasificar", expresó en declaraciones recogidas por la Fedefut.

Mendelyan nació el 24 de febrero de 2005 y con 19 años recien cumplidos disfruta de su etapa con la azul y blanco:

"Me gusta jugar con este equipo, me gusta Guatemala. Me gusta el estadio y los fanáticos, el jueves necesitamos jugar bien y creo que si se puede. (vencer a Aruba)", concluyó.

Nathan Mendelyan en declaraciones para la Fedefut.

Guatemala actualmente está ubicada en la segunda posición del Grupo C del clasificatorio de la Concacaf al Premundial de México. Sin embargo, la bicolor tiene un partido menos que Curazao, rival que ocupa la primera casilla con 7 puntos.

Si Guatemala vence a Aruba el jueves 28 de febrero, le es suficiente con conseguir un empate ante Curazao el sábado 2 de marzo para conseguir su espacio en el Premundial de México.