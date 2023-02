Sin margen de error: Guatemala se enfrenta a Jamaica por un boleto a cuartos de final del Premundial Sub 17

No hay mañana para la selección nacional sub 17 de Guatemala; es hoy o nunca. Ya no hay posibilidades de fallar frente a Jamaica —19 horas—, si se quiere llegar al ansiado quinto juego para pelear por un boleto a la Copa del Mundo de Perú 2023.

Pero para llegar a ese encuentro, primero tendrá que derrotar a la selección de Jamaica, la cual ha mostrado tener un buen nivel en este certamen y no será presa fácil para los dirigidos por Marvin Cabrera.