Sin partidos amistosos ni campamentos de preparación: incertidumbre en la Selección Sub 20 de Guatemala antes del Mundial de Indonesia 2023

La Selección está cargada de incertidumbre en cuanto a su preparación para el evento más importante del año, en la que será la segunda vez de Guatemala en un mundial sub 20.

¿Cuál es la planificación con la Sele de aquí al Mundial de Indonesia?

Nosotros tenemos una planificación hasta el 2027, pero específicamente de este año, lo que es de aquí al Mundial, yo ya entregué mi programación en la que pido tres campamentos.

Lo ideal sería que pudiéramos jugar contra selecciones nacionales, pero va a ser muy difícil, sobre todo este mes, porque apenas están jugando el premundial en Sudamérica.

Aparte, tengo programados 10 microciclos de aquí a mayo, donde se incluyen tres campamentos, los cuales, repito, no se han definido todavía. La solicitud está hecha, vamos a ver si lo autorizan.

¿De momento no hay ningún partido amistoso confirmado?

No. Es complicado, pero sí se está buscando jugar. Las autoridades ya están en eso. Los directivos están buscando partidos. Sí hace falta que tengamos actividad. Lo ideal es que juguemos contra selecciones nacionales.

A mí me gusta que los partidos que jueguen mis muchachos sean en circunstancias adversas. Sí que sean, sino selecciones nacionales sub 20, que sean equipos donde juegan categoría libre, que sean jugadores que tienen más experiencia, más fuerza, más velocidad, más mañas. Y que ellos aprendan a jugar con toda la adversidad posible, de preferencia también me gusta que sean no en mi cancha, sino que sea en cancha contraria.

O sea, en general, te digo que me gusta que mi equipo se acostumbre a jugar en todo tipo de cancha, todo tipo de clima, sin poner pretextos y, además, lo que te digo es jugar al futbol, no es ir a dar patadas, no ir a hacer deporte.

¿Considera que ya están contra el tiempo en el tema de campamentos y fogueos?

Sí. Tienes toda la razón. Estamos contra el tiempo, porque yo te hablo de 10 microciclos, y solo ha pasado uno. Y nueve, de tres días, es muy poquito. Yo quisiera que me resolvieran y que pudiéramos ir, pero tengo que esperar; no está fácil conseguir los amistosos.

¿Cómo ha visto la actividad de los seleccionados con sus equipos en Liga Nacional y Primera División?

Mira qué buen tema tocas. Para todos sería muy benéfico que los jugadores tuvieran minutos en los equipos que están. Yo les he dicho que el jugador se tiene que ganar la confianza del técnico para que los pueda meter a jugar.