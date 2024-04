Por falta de fondos, Juventud Pinulteca no se presentará ante San Benito en la jornada 16 de la Primera División, este domingo a las 12 del día.

Esto se debe a la crisis económica que afecta a los vigentes campeones, según declaraciones de su dirigente, Oliver Digueros: "No se va a ir a Petén por falta de fondos y lamentablemente se me acabaron las fuerzas y el dinero para poder mandar, aunque sea a la especial, hoy si estoy más solo que nunca", reveló. Al respecto, la página oficial del club en Facebook confirma la situación, prometiendo buscar soluciones.

"Debido a la crisis económica que afecta el club para cubrir transporte, alojamiento, alimentación para cuerpo técnico. Nuestros guerreros no viajarán a Petén, para disputar el encuentro ante San Benito, juego correspondiente a la fecha 16. Durante esta próxima semana se reunirán inversionistas para tratar de solventar y solucionar los problemas. Vamos guerreros, la historia aún no termina", escribieron.

Pese a que cuentan con el apoyo de varios patrocinadores, entre ellos, la empresa de cable dueña de sus derechos de transmisión, este problema ha golpeado con fuerza al club, afectando su capacidad para cubrir gastos de transporte, alojamiento y alimentación del cuerpo técnico. Por lo que, ante este escenario, los dirigidos por Edy Arenas sumarán su segunda derrota consecutiva, complicando su posición en el Grupo B, donde actualmente se encuentran en el segundo lugar, por detrás del Club de Futbol Universidad.

Recordemos que, esta temporada, los vigentes campeones, tienen 28 unidades y los antiguos cremas, 32.

Mientras tanto, San Benito, aprovechando la ausencia de su rival, sumará puntos importantes, hilando su tercer triunfo consecutivo. Esta situación genera preocupación entre los aficionados de Pinulteca, quienes expresan su descontento en redes sociales, cuestionando la gestión del equipo y su impacto en la comunidad.

Las opiniones de los seguidores son diversas, desde críticas a la directiva hasta reclamos por la falta de beneficios para la localidad. Algunas de las opiniones dicen que "Gracias Yoni Alaya por hacer esos gastos tan innecesario, ya que un equipo de fútbol no trae nada de beneficio al pueblo de san José Pinula", "Excelente que no vayan a Peten la directiva ha abusado de la fidelidad de los jugadores y cuerpo técnico nadie trabaja gratis lo lamentable es que el proceso se pierde". "Espero una fuerte multa para el equipo", comenta otro usuario, reflejando el malestar de parte de la afición. Sin embargo, no se ha obtenido respuesta por parte de la liga respecto a esta situación.

La próxima jornada presenta un nuevo desafío para Juventud Pinulteca, que deberá recibir a Sacachispas en su estadio. Ante este panorama, la incertidumbre sobre el futuro del equipo persiste, mientras los dirigentes buscan alternativas para superar esta difícil situación financiera.