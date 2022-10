“Somos un chiste”: José Saturnino Cardozo regresa a Municipal y la afición muestra su molestia

Recién el lunes el club escarlata anunciaba la destitución del mexicano Juan Antonio Torres Servín lo que muchos aficionados celebraron y apoyaron tomando en cuenta los malos resultados de Municipal tanto en el Torneo Apertura como a nivel internacional. Los aficionados rojos exigieron un nuevo técnico de inmediato que les devuelva su grandeza como club.

Asimismo, Municipal también confiaba en encontrar el relevo de Servín afirmando que iban a “analizar las carpetas de directores técnicos para encontrar a la persona idónea para completar con éxito el certamen vigente y conducir al cuadro escarlata al lugar en donde debe estar por ser el equipo más emblemático del balompié nacional”, según un comunicado.

Pero lo que la afición roja no esperaba es que, el elegido para sustituir a Servín, iba a ser otro extécnico rojo que muchos de ellos “pidieron su cabeza” hace solo unos meses, el paraguayo José Saturnino Cardozo, quien fue contratado por los rojos en mayo de 2021 y despedido justo un año después tras una muy cuestionable gestión al no poder conquistar dos torneos consecutivos quedándose en semifinales y perdiendo una final.

“Somos un chiste“, fue el comentario que más se repitió en redes sociales ante la recontratación de Cardozo. “¿Otra vez?, ¡pero si ya nos habíamos deshecho de él!”, fue otro de los comentarios más duros.

“¡Nos hacen ser el chiste de todo!, afirmó otro.

No hacen ser el chiste de todo! Es exactamente lo mismo que hubiera seguido Servil, vamos a seguir exactamente en lo mismo!

Hubo otros que aseguraron que el problema de los malos resultados de Muncipal no solo es culpa del técnico, sino de los mismos jugadores: “No hay material humano”, manifestó un tuitero.

Luego de este torneo lo que tienen que hacer es una limpia de jugadores. Ya se vio que cambiar técnico tras técnico no será la solución cuando no hay material humano para trabajar. Aguante el rojo y que vengan cosas buenas para el equipo. Hoy no queda más que apoyar #dalerojo

— CiesBern9 (@ciesbern9) October 20, 2022