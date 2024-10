“Son detalles que podemos arreglar”: La reacción de Hagen tras la goleada ante Costa Rica

La selección de Guatemala cayó goleada el martes 15 de octubre en Costa Rica, cuando visitó al equipo nacional de dicho país por un partido válido por la Liga de Naciones de la Concacaf.

Guatemala llegó como líder de su grupo y con posibilidad de avanzar a los cuartos de final de la competencia por primera vez aún si llegaba a perder, pero recibir 3 goles de Costa Rica y la goleada de Surinam a Guyana en otro duelo terminaron jugando en contra de la azul y blanco y terminó siendo eliminada.

Luego del final del partido, poco a poco los protagonistas fueron atendiendo a distintos medios de comunicación en zona mixta y conferencia prensa.

Luis Fernando Tena, seleccionador de Guatemala, expresó en su comparecencia ante la prensa que Costa Rica fue superior y que la bicolor aún está por debajo de sus rivales directos con los que luchará para clasificar al próximo Mundial.

Otro de los que reaccionó fue Nicholas Hagen, portero de Guatemala y que fue capitán de la selección ante la ausencia por lesión del central José Pinto.

El guardameta, que pese a recibir tres goles, fue uno de los más destacados de Guatemala al evitar que Costa Rica anotara algún tanto más, expresó que su equipo debe manejar mejor los partidos ya que en una de las jugadas en donde la bicolor contaba con una opción de peligro, esta perdió el balón y todo acabó con una diana en contra.

"Cosa Rica hizo bien su partido. En el primer tiempo nos agarraron mal parados en una jugada que teníamos que tener mejor control porque era de peligro para nosotros y paró siendo al revés", dijo.

Luego, Hagen también llegó a decir que quedó "contento" con el equipo, aunque el resultado dejara fuera a Guatemala de los cuartos de final de la Liga de Naciones.

"Creo que son detallitos que podemos arreglar, al final contento con el esfuerzo del grupo, el resultado no fue el mismo. Sabemos lo que tenemos que trabajar y en lo que hay que mejorar para seguir adelante. Hay que darle vuelta a la página, Guatemala ha venido desde la Liga C y esto no nos va a parar", sentenció.