Stheven Robles: “Nadie daba nada por nosotros”

Stheven Robles está feliz por el actual momento en su carrera. (Foto Prensa Libre: Jeniffer Gómez)

En el campamento crema todavía se percibe la adrenalina de la épica clasificación a semis, frente a Guastatoya, el pasado sábado. Pero también se mantiene la mesura por los dos clásicos que se acercan.

“Nadie daba nada por nosotros”, reconoce el futbolista de 24 años, quien ha sido fundamental para el combinado albo. “Nadie confiaba en que le íbamos a dar vuelta a la serie, pero ahora estamos enfocados y comprometidos. Estamos en lo más lindo”, asegura.

El clásico es especial

El siguiente paso para los cremas es enfrentar a Municipal, su verdugo en el certamen, para buscar el pase a la final del Apertura 2019.

Pero, ¿tiene Comunicaciones posibilidades frente al equipo que le ganó los dos duelos —1 a 0 y 0 a 1— en la fase de clasificación?

“Sí. Todo puede pasar. Yo siempre le digo a mi familia que querer es poder . El clásico es un partido aparte, va a ser un partido complicado”, confiesa con una sonrisa el defensa albo.

Robles creció en la zona 18, en “una colonia peligrosa. Gracias al futbol me alejé de muchas cosas. Mi familia siempre me ha apoyado y todo esto es gracias a Dios y a ellos”, afirma.

Aunque todavía falta mucho para la definición del torneo, Robles disfruta su presente, pues su nivel incrementa y actualmente es uno de los mejores futbolistas guatemaltecos en la Liga Nacional, es por eso que también forma parte de la Bicolor.

“Después de cada partido mis amigos del barrio me escriben y me recuerdan en dónde crecí. Me dicen que no se me tiene que olvidar”, confiesa Stheven.

Para esta llave contra Municipal, el jugador de Comunicaciones espera aportar su talento y que su familia lo pueda disfrutar desde las gradas.

“Siempre me vienen a ver mis papás y mis hermanos”, dice. “El consejo que me han dado es que no me meta en problemas. Me enseñaron desde pequeño a que me cuesten las cosas. Nada es fácil en la vida”, añade el jugador, quien podría ser la clave para que los cremas avancen a la final.

