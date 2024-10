Técnico de Saprissa habla tras derrota contra Antigua: “Nunca creí que sucedería este fracaso”

Durante la noche del martes 1 de octubre, el conjunto de Antigua GFC dio la sorpresa en el Estadio Ricardo Aymá de Costa Rica al golear y eliminar al Deportivo Saprissa de la Copa Centroamericana 2024.

El monstruo morado cayó nuevamente eliminado en la ronda de cuartos de final, y en esta ocasión su verdugo fue un equipo guatemalteco que no competía a nivel internacional desde 2020 y que nunca había clasificado a las semifinales del certamen.

"Vergüenza nacional", así fue catalogada la eliminación del cuadro tico por parte de los medios costarricenses, que no tuvieron piedad contra el combinado dirigido por Vladimir Quesada, que terminó goleado 0-3 en su propia casa.

Ante esta situación, el entrenador de 58 años nacido en San José asumió la responsabilidad de la dolorosa derrota y aseguró que en ningún momento contempló quedar eliminado a manos de la escuadra panza verde.

Las palabras de Vladimir Quesada

"En las buenas y en las malas estoy con Dios porque nosotros a veces no entendemos algunas situaciones. En nuestro peor escenario nunca hubiéramos creído que iba a suceder algo como esto, realmente nos preparamos para ganar", comentó el director técnico del Saprissa.

"Esto es algo inimaginable, creo que es el mayor fracaso de mi gestión y el primer responsable de todo soy yo, obviamente. Pedimos disculpas a nuestra afición, lamentablemente no conseguimos la clasificación directa a la Copa de Campeones", indicó el entrenador costarricense.

"Fuimos ineficaces y eso se volvió un condicionante porque no logramos mantener la calma. No tuvimos la paciencia necesaria y el equipo entró en un tipo de desesperación debido a que no lográbamos empatar el encuentro", aseguró Vladimir.

"Entiendo la molestia de la afición porque soy fanático del Saprissa y sé que estamos acostumbrados a ganar. No hemos podido desarrollar nuestro mejor nivel futbolístico, pero si lo hemos intentado, en ningún momento hemos menospreciado al equipo guatemalteco", concluyó Quesada.

El conjunto colonial ahora se encuentra esperando a su rival en la ronda de semifinales, y enfrentará al ganador de la llave entre Alajuelense y Comunicaciones, que se definirá el próximo jueves 3 de octubre.

La escuadra crema es la única institución guatemalteca que ha logrado llegar a la final del torneo centroamericano desde que la Concacaf renovó el formato, y lo logró en 2021, cuando derrotaron 6-3 al Motagua y levantaron el trofeo regional.