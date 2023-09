Todos con la Azul y Blanco, Matan Peleg pendiente de Guatemala contra Panamá, y les desea “buena suerte”

Cabe resaltar que el hábil zaguero debutó con la Bicolor durante la era de Amarini Villatoro, esto apenas en mayo de 2021. En aquel momento, Peleg se mostró entusiasmado por formar parte del combinado chapín, siempre activo en redes, cuando viajaba de Israel a nuestro país, se expresaba con alegría; “Guatemala aquí voy”, publicó.

Fue después de Amarini, comenzando con Luis Fernando Tena como su relevo en el banquillo, que las cosas cambiaron. Ya que hace casi un año, Peleg no pudo formar parte de la ‘Sele’ pues su equipo no le dio permiso de hacer el viaje.

Pese a ser fecha FIFA, el Hapoel Kfar Saba FC, de la liga de ascenso israelí, no le autorizó dejar el país para unirse al seleccionado ya bajo las órdenes del campeón olímpico con México en Londres 2012 para los juegos ante Colombia y Honduras ese septiembre de 2022.

“Es importante para mí decir algunas cosas, antes que nada, gracias al entrenador del equipo que me contactó y me pidió que viniera, pero desafortunadamente el equipo en el que estoy jugando actualmente no me dio permiso para volar y representar a Guatemala”, escribió en aquel entonces, en la misma red social, junto a una foto de espaldas y de rodillas, dejando claro que fue por decisión de su equipo su baja.

Sin embargo, desde entonces no ha sido de la partida para Tena, ni siquiera con la baja de Aaron Herrera, por una lesión en el tobillo, y quien ocupa la misma demarcación que Peleg. En su lugar fue llamado José Ardón de la Antigua GFC.