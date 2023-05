Tras la eliminación en el Mundial Sub 20, Fedefut confirma que Loredo sigue y pide a clubes más minutos para jóvenes

Loredo , quien llegó al banquillo de la Selección Nacional Sub 20 en el 2020, ya es un conocedor del futbol de Guatemala y tiene contrato vigente, hasta diciembre, con la Bicolor de esa categoría.

La Federación Nacional de Futbol (Fedefut) confirmó este lunes que el entrenador mexicano Rafael Loredo continuará siendo parte del proyecto de selecciones nacionales , después de la eliminación de Guatemala del Mundial Sub 20 .

“Pues no me gustó el desempeño de la Selección, hubiera querido pasar a siguiente ronda o al menos un par de goles”, son las palabras de Gerardo Paiz, presidente de la Fedefut, sobre la actuación de la Sele en el Mundial Sub 20.

A pesar de eso, el dirigente confirmó que Rafael Loredo continuará en su cargo: “Hablé con el profe Loredo y ahorita él va a empezar a trabajar ya con la Sub 17 para que en dos años, en la próxima eliminatoria, de ahí salga su base”.

La Fedefut no tiene planes de hacer movimientos en ningún cuerpo técnico de selecciones nacionales pues está enfocada en respetar los procesos para disfrutar sus resultados aunque no sea en un futuro inmediato.

Paiz hizo énfasis en lo importante que es que los jugadores jóvenes, tengan minutos en sus equipos, pues eso es fundamental para que el futbol local continúe avanzando.

“Tenemos que lograr que estos jóvenes de 20 años participen más en sus equipos y no solo en las especiales”, expresó Paiz. “Estoy hablando con los dirigentes (de los clubes) para que cambien sus reglas en la Liga Nacional y bajen la edad de los minutos y quiten a los extranjeros en las especiales, a ver si lo logro”, señaló Gerardo Paiz.