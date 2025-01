Un duelo centroamericano: Selección de Guatemala ya tendría arreglado su primer amistoso del 2025

La selección de Guatemala ya tendría arreglado su primer encuentro amistoso para el 2025 y se trataría de un duelo contra un país centroamericano.

La escuadra nacional que dirige el técnico mexicano Luis Fernando Tena ya habría encontrado a su primer rival del año y se trataría de la selección de Honduras, esto según la publicación que realizó la promotora encargada de los juegos de Guatemala en EE. UU.

Este duelo se jugaría el domingo 16 de marzo en Fort Lauderdale a tan solo unos días de que Guatemala se enfrente a Guyana en la ronda previa de la Copa Oro 2025.

El estadio escogido es el Chase Stadium, mismo en donde juega como local el Inter Miami de la MLS, club donde milita el argentino Lionel Messi junto a Luis Suárez, Sergio Busquets y Jordi Alba.

Al no estar dentro de una fecha Fifa, ambas selecciones tendrían dificultades para contar con sus legionarios, por lo que Luis Fernando Tena y Diego Vázquez optarían por convocar a futbolistas de sus ligas locales.

Independientemente de eso, el partido le servirá a la selección nacional para afinar detalles de cara a los dos duelos eliminatorias contra Guyana.

Selecciones clasificadas a la Copa Oro 2025

Ocho son los equipos de la Concacaf que ya tienen boleto asegurado a la fase de grupos de la Copa Oro 2025: Canadá, Curazao, República Dominicana, El Salvador, Haití, México, Panamá y Estados Unidos, además de Arabia Saudita se unirá como selección invitada.

El resto de selecciones que jugarán el torneo saldrán de los que superen la fase preliminar:

Costa Rica vs. Belice, Jamaica vs. San Vicente y las Granadinas, Honduras vs. Bermudas, Guatemala vs. Guyana, Trinidad y Tobago vs. Cuba, Martinica vs. Surinam y Nicaragua vs. Guadalupe.